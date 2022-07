PM: NACON fügt NVIDIA RTX Grafiktechnologie für Steelrising und Der Herr der Ringe: Gollum hinzu (Bigben Interactive)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Nacon gibt die Zusammenarbeit mit NVIDIA für zwei seiner neuen Produkte bekannt: Steelrising und Der Herr der Ringe: Gollum™. Die Spiele werden mit NVIDIA DLSS und Raytrace-Beleuchtung ausgestattet.

Die Unterstützung für NVIDIA DLSS und Raytracing in Steelrising und Der Herr der Ringe: Gollum™ bedeutet, dass eine GeForce RTX-basierte Grafikkarte, ein Desktop-PC oder ein Laptop-PC ein besseres Erlebnis in diesen Titeln bieten, mit hoher Leistung, reibungslosem Gameplay und originalgetreuer Grafik.

Die Entwicklerstudios von Steelrising und Der Herr der Ringe: Gollum™ haben eng mit NVIDIA zusammengearbeitet, um zwei Technologien in ihre Spiele zu integrieren: Raytracing (RT), das den Spielen durch verbesserte Licht- und Schatteneffekte mehr Realismus verleiht, und Deep Learning Super Sampling (DLSS), eine KI-Technologie, die die Leistung steigert, ohne die Bildqualität zu beeinträchtigen.

KI-Technologien und Raytracing revolutionieren die Art und Weise, wie Spiele kreiert und gespielt werden. Zentrales Element hierfür ist NVIDIA RTX, die schnelle und fortschrittliche Plattform für hochmoderne Anwendungen und Spiele.

Steelrising stellt eine alternative Version der Geschichte nach der Erstürmung der Bastille dar. Die Fans schlüpfen in die Rolle von Aegis, Marie-Antoinettes Leibwachen-Automat, und kämpfen sich durch Paris in einer alternativen Geschichte, in der Maschinen die Französische Revolution unterdrücken. Spiders‘ kampforientiertes Spiel soll am 8. September für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen.

Der Herr der Ringe: Gollum™ ist ein handlungsorientiertes Action-Abenteuer. In der Rolle von Gollum begeben sich die Fans auf eine gefährliche Reise und jagen der einzigen Sache nach, die ihm wichtig ist: seinem Schatz. Dabei gilt es, Gefahren durch Klettern, Springen oder Schleichen zu umgehen. Gollum ist geschickt und verschlagen, aber auch hin- und hergerissen aufgrund seiner gespaltenen Persönlichkeit. Es muss entschieden werden, ob die dunkle Seite von Gollum die Oberhand gewinnt oder ob in dem, was einst Sméagol war, noch ein Funken Vernunft steckt.

Weitere Infos werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.