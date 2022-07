PM: PlayStation Store: Die Top-Downloads im Juni 2022 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Gute Neuigkeiten für alle Tabellenfans unter euch (Gibt es hier Tabellenfans?): Die Top-Downloads im PlayStation Store sind hier und bereit, von euch begutachtet zu werden. Gratulation an Supermassive Games, deren neuer Horror-Hit The Quarry in den Charts für die Vereinigten Staaten/Kanada und Europa auf Platz 1 beziehungsweise 2 debütiert hat. Auch Star Wars und die Sportspiele verdienen hier erwähnt zu werden, da sie es auf die ersten fünf Plätze der PS5-Charts geschafft haben.

Nennt uns eure Vorhersagen für Juli in den Kommentaren und schaut Anfang nächsten Monat wieder rein, um zu sehen, ob ihr richtig lagt. Bis dann!