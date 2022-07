Solasta - Crown of the Magister: Taktik-RPG jetzt auch auf Konsole

PC MacOS

Für das taktische D&D-Rollenspielen Solasta - Crown of the Magister (im User-Artikel) ist kürzlich die Konsolenversion für Xbox erschienen. Das Spiel des französischen Entwicklers Tactical Adventures ist nicht nur auf dem PC, sondern auch auf der Xbox im Game Pass enthalten. Die bisher erschienenen Erweiterungen Primal Calling, der euch mit dem Barbaren und dem Druiden zwei neue Klassen bringt, sowie Lost Valley, das euch vor allem eine neue, etwas freier gestaltete Kampagne bietet, könnt ihr zusätzlich erwerben. Direkt unter dieser News könnt ihr euch den Xbox-Release-Trailer anschauen.

Die Spielständen PC Game Pass und Xbox Game Pass sind untereinander kompatibel. Der zwischenzeitlich kostenlos hinzugefügte Multiplayer funktioniert in ein und derselben Session zwischen allen Plattformen, also Xbox One, Xbox Series X | S, PC (Microsoft Store, Steam, GOG) und Mac (Steam). Mit dem Dungeon Maker könnt ihr aufgrund der komplexen Steuerung beim Bau zumindest vorerst keine eigenen Dungeons auf der Konsole entwerfen. Allerdings könnt ihr Karten und Kampagnen runterladen und auch auf der Xbox spielen. Eine PC-Umsetzung der Gamepad-Steuerung ist geplant.