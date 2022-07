Meta Quest: Facebook-Zwang entfällt, dafür neues Meta-Konto nötig

Oculus-Profile werden umgewandelt

Seit September 2020 hat Facebook aka Meta den Verkauf von VR-Headsets in Deutschland eingestellt. Grund dafür war wahrscheinlich ein Konflikt mit dem Bundeskartellamt infolge der Einführung des Zwangs zum Facebook-Konto für die VR-Brillen. Ende 2021 gab Meta an, dass die verpflichtende Verknüpfung von Oculus- und Facebook-Konto enden soll, nun folgte eine konkrete Ankündigung dazu.

Ab August 2022 wird sich demnach die "Account-Struktur" bei Meta ändern. Danach wird es nicht mehr nötig sein, bei der Anlegung neuer Konten für Meta-Quest-Hardware einen Facebook-Account zu nutzen. Stattdessen kommt für die ehemaligen Oculus-Headsets nun ein Meta-Horizon-Konto zum Einsatz. Bereits bestehende Oculus-Profile werden zu Meta Horizon umgewandelt. Habt ihr jedoch bereits ein Facebook-Konto mit eurem Oculus-Profil verschmolzen, müsst ihr einen neuen Meta-Horizon-Account anlegen.

Statt Freunde habt ihr in Meta Horizon Follower, analog zu Instagram. Eine Verknüpfung von Meta Horizon mit Facebook und Instagram ist optional. Da so nicht mehr obligatorisch die Nutzerdaten der verschiedenen Social-Media-Dienste von Meta zusammengeführt werden, könnte auch der direkte Vertrieb von Meta Quest in Deutschland wieder aufgenommen werden (jederzeit war es aber möglich, die Quest-VR-Brillen aus anderen Ländern zu importieren und hier in Betrieb zu nehmen).