Zankstelle: Diablo Immortal mit Dennis Hilla und John

PC iOS Android

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Der neueste Teil der alterwürdigen Monster-Schnetzel-Hatz namens Diablo Immortal ist in aller Munde. Die Einen sahen darin schon im Vorfeld ein reines Groschengrab, mit dem Blizzard der armen Jugend auch den letzten Cent aus den Sparschweinen ziehen möchte. Die Anderen erhofften sich einen legitimen Nachfolger von Diablo 3. Nun ist es erschienen und der Staub der ersten Tage hat sich noch immer nicht gelegt.

Eine solche Chance will sich die Zankstelle natürlich nicht entgehen lassen: Während Dennis Hilla vom GamersGlobal zum Glück für die dringend nötige Fachkompetenz sorgt, schickt der GamersGlobal-User-Podcast sein Trüffel-... äh... sein Trollschwein John in den Podcast. Als bekennender und bekannter Dauernörgler mit kruden Thesen wird dieser doch sicherlich das Free-to-pay-Machwerk in der Luft zerreißen?!

Zu finden ist die Zankstelle auf Facebook, Discord und auch auf Spotify. Schaut vorbei, kommentiert und schlagt gerne auch Themen vor. Wir freuen uns auch über Kommentare auf der Webseite der Zankstelle, auf der auch Konterfeis der Podcaster und natürlich die aktuelle Folge zu finden sind.