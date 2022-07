Iiyama GB2590HSU im Praxistest: Gaming-Monitor mit 240 Hertz

Viele Frames, wenig sonstige Features

Teaser Möglichst viele Bilder pro Sekunde sind das, was kompetitive PC-Spieler wollen. Dieser Gaming-Monitor bietet hohe Bildwiederholfrequenzen, aber was kann er sonst?

Counter-Strike mit über 200 Bildern pro Sekunde? Kein Problem!

Freesync, HDR, Anschlüsse

Die Anschlüsse auf der Rückseite sind überschaubar. HDMI, DisplayPort, USB.

240 Hertz in der Praxis

Wenn nötig, kann der Monitor auch im Pivot-Modus betrieben werden.

Die Bedienung ist selbsterklärend leicht.

Bedienung und Design

Meinung: Dennis Hilla Als reiner Konsolenspieler habe ich eigentlich keine Verwendung für den Iiyama GB2590HSU, denn der Monitor zielt ganz klar auf PC-Gamer ab. Für die wird aber auch einiges geboten, besonders wenn sie sich im kompetitiven Online-Raum bewegen. Das größte Aushängeschild sind natürlich die 240 Hertz, die zwar nur in wenigen Titeln wirklich erreicht werden können, aber durchaus noch einmal ein flüssigeres Bild auf den Screen zaubern. In Verbindung mit der geringen Eingabeverzögerung könntet ihr tatsächlich einen kleinen Vorteil in hitzigen Matches haben. Und auch abgesehen davon ist das Bild in Full HD knackscharf.



Gehört ihr allerdings nicht zu dieser spitzen Zielgruppe, dann ist der GB2590HSU einfach nicht für euch gemacht. Das verbaute HDR400 macht zu wenig Unterschied, um bei der Film- oder Spiele-Wiedergabe zu begeistern, für Konsoleros fehlen essenzielle Features wie HDMI 2.1 und auch die Anzahl der Anschlüsse ist begrenzt. Über die Lautsprecher verliere ich hier lieber kein Wort, denn die hätte sich Iiyama auch einfach sparen können.



Iiyama GB2590HSU

6 Pro Knackige FullHD-Darstellung

240 Bilder pro Sekunde für super-flüssige Darstellung

Angenehm schlichtes Design

Unkomplizierte Bedienung

Gut funktionierendes FreeSync

Fairer Preis (etwa 270 Euro)

Wer's braucht: Pivot-Ausrichtung möglich Contra Hub nur mit USB 3.0

Wenig Anschlüsse

Nur HDMI 2.0

Für Konsolenspieler eigentlich komplett uninteressant

Kein G-Sync

HDR400 überzeugt nicht

In der Welt des E-Sports gibt es neben Skill zwei Dinge, die essenziell für den Erfolg im Spiel sind: RGB-Beleuchtung und möglichst viele Bilder pro Sekunde. Gut, wie sehr eure Peripherie blinkt wird sich wohl kaum auf eure Ergebnisse auswirken, aber mehr FPS schaden auf gar keinen Fall, vor allem in schnellen Shootern wieoder. Während Konsolenspieler sich meistens mit 60 Bildern pro Sekunde zufriedengeben müssen, können PC-Gamer bei diesem Wert nur müde lachen. Mindestens 144 Hertz müssen ihre Monitore liefern, im Idealfall sogar noch mehr. Genau diese anspruchsvolle Zielgruppe will Iiyama mit dem GB2590HSU ansprechen. Der FullHD-Monitor mit 24,5 Zoll Diagonale unterstützt bis zu 240 Hertz und verspricht so super-flüssige Bilddarstellung. Dank dem IPS-Panel ist hohe Blickwinkelstabilität gegeben und mit aktuell etwa 270 Euro ist der Bildschirm durch im fairen Preisbereich.Ich habe das Gerät einige Tage im Einsatz gehabt und sowohl einen High-End-PC als auch eine Nintendo Switch und eine Xbox Series X angeschlossen, um herauszufinden, ob er hält, was er verspricht. Ein Hinweis an dieser Stelle noch, hierbei handelt es sich um einen Praxistest, keinen Laborbericht. Messwerte werdet ihr hier keine finden, dafür aber meine ehrliche Meinung zu dem Gerät.Bei den rohen technischen Daten klingt der GB2590HSU durchaus vielversprechend. Er hat Support für AMDs FreeSync Premium (ehemals FreeSync 2), aber nicht G-Sync. Allerdings unterstützen Nvidia-Karten die Technologie ebenfalls, in meinem Test an einer GTX3080 konnte ich keine Probleme feststellen. Zur Erklärung: FreeSync sorgt für eine variable Bildwiederholrate. Dadurch wird Tearing eliminiert, das üblicherweise dadurch entsteht, dass eine Bildschirmhälfte nicht zur anderen passt, weil schon ein neuer Frame dargestellt wird. Durch FreeSync ändert sich die Bildrate dynamisch, um eben diesen Effekt zu vermeiden. Laut Iiyama liegt die hardwareseitige Bildwiederholrate zwischen 48 und 240 Hertz, egal ob ihr den Monitor via HDMI oder DisplayPort an den PC stöpselt.Der GB2590HSU ist zwar in der Theorie HDR-fähig, allerdings dürfte aufgrund der technischen Spezifikationen klar sein, dass die High-Dynamic-Range-Darstellung nicht zur Oberklasse gehört. Mit einer Helligkeit von 400cd/m2 und einem Kontrastverhältnis von 1000:1 kommt zwar ein etwas kontrastreicheres Bild zustande als ohne HDR, wirklich spitze ist die Darstellung aber nicht. Allerdings legt Iiyama den Fokus hier auch nicht bewusst auf die erweiterte Farbdarstellung.In Sachen Anschlüsse bekommt ihr lediglich das geboten. Einmal HDMI 2.0, einmal DisplayPort 1.4 sowie ein Kopfhörer-Ausgang finden sich. Dazu gesellt sich ein USB-Hub, der immerhin zwei Typ-A-Slots mit USB 3.0 bietet. Für schnelle Datenübertragung eher nicht geeignet, aber um zusätzliche Peripherie anzuschließen allemal nützlich.Das wirklich spannende Feature des GB2590HSU ist aber natürlich der Support von bis zu 240 Bildern pro Sekunde. Selbst ältere Rechner schaffen anspruchslosen Spielen wie Counter-Strike Global Offensive oder Dota 2 ohne weiteres über 200fps, für E-Sportler dürfte dieser Aspekt also durchaus spannend sein. Und während ich persönlich den Valve-Shooter nie mit mehr als 60 Bildern pro Sekunde gespielt und das stets als sehr flüssig wahrgenommen habe, war ich doch überrascht von dem Unterschied. Auf dem Iiyama-Monitor ist die Darstellung des Spiels sichtbar runder und gefühlt werden meine Bewegungen noch ein kleines bisschen schneller übertragen. Hier mag auch die niedrige Eingabeverzögerung eine Rolle spielen, der Hersteller gibt sie mit gerade einmal 0,4ms an.Allerdings ist der Einsatzbereich naturgemäß stark begrenzt. In modernen Spielen werdet ihr trotz Top-Hardware nicht einmal ansatzweise die 240 Bilder pro Sekunde erreichen. Mit der verbauten GTX3080 lief selbst das mittlerweile zehn Jahre alte Counter-Strike - Global Offensive nicht immer mit dieser Bildwiederholrate. Dank FreeSync Premium konnte ich aber keinerlei Ruckler oder ähnliches wahrnehmen, die Darstellung war stets butterweich. Außerdem ist die Bilddarstellung stets knackscharf gewesen, ihr müsst also keine Qualitätseinbußen befürchten.Auch wenn Konsolenspieler nicht die Zielgruppe von Iiyama sind, habe ich den GB2590HSU im Praxistest zumindest mal an die Xbox Series X angeschlossen und sowohl Halo Infinite als auch Doom Eternal einem Praxistest unterzogen. Beide Shooter unterstützen auf der Microsoft-Konsole nämlich immerhin 120 Bilder pro Sekunde. Das lief auch einwandfrei und hat selbst mit nur der Hälfte der maximalen Leistung des Bildschirms einen großen Unterschied gemacht. Allerdings würde ich euch dennoch von dem Gerät abhalten, wenn ihr nicht hauptsächlich kompetitiv auf dem Rechenknecht spielt, ihr nutzt das Hauptfeature des Monitors schließlich nicht komplett aus.Als jemand, der kein Freund von den Monitor-typischen kleinen Joysticks ist, habe ich mich durchaus gefreut, dass der GB2590HSU sich ganz einfach über Knöpfe bedienen lässt. Insgesamt finden sich rechts unten am Gerät sechs Tasten: Input, Exit, zurück, vor, Enter und die Power-Taste. Die Menüs sind sinnvoll aufgebaut und ihr könnt die üblichen Punkte wie Gamma, Kontrast oder Bildschärfe nach eurem Gusto einstellen. Und sogar das Blaulicht könnt ihr reduzieren, wenn ihr Angst um eure Augen habt. Außerdem gibt es einige Grafik-Presets, beispielsweise für Shooter und Strategie-Spiele – allerdings verändern mir diese die Farbe zu sehr, so dass ich lieber meine eigene Voreinstellung konfiguriert habe.Angenehm überrascht war ich vom Design des Bildschirms. Normalerweise kommen Geräte mit Gaming-Branding übertrieben bunt, pseudo-futuristisch oder mit haufenweise RGB-Beleuchtung daher. Der DB2590HSU ist fast schon zurückhaltend in mattschwarz gehalten, ihr müsst euch also keine Sorgen um Fingerabdrücke machen. Der Standfuß passt zum schlichten Design und ist einfach simpel in V-Form gebaut.Sparen hätte sich Iiyama hingegen die verbauten 2-Watt-Lautsprecher. Der Ton ist mit blechern noch beschönigend umschrieben. Solltet ihr keine Soundanlage im selben Raum haben, empfiehlt sich zumindest eine zusätzliche Soundbar – bereits Billiglösungen um 20 Euro erzeugen einen wesentlich besseren Klang. Wobei ihr als Multiplayer-Spieler wohl ohnehin ein Headset euer Eigen nennt.Autor: Dennis Hilla (GamersGlobal)