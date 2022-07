PM: Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 11. bis zum 15. Juli (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Krut: The Mythic Wings

Optimiert für Xbox Serie X|S / Smart Delivery – Krut: The Mythical Wings ist ein rasanter Sidescrolling-Platformer voller thailändischer Mythologie und jeder Menge Hack and Slash. In einer Welt voller mythischer Kreaturen und Magie fällt die gnadenlose Armee der Oger in das Land des Garuda-Volkes ein. In diesen Zeiten größter Not entdeckt ein verwundeter Garuda-Krieger ein mythisches Artefakt, das sein Schicksal und das seines Volkes für immer verändern wird. Lege die legendären Flügel an und begib Dich auf einen Rachefeldzug gegen die blutrünstigen Oger.

Time on Frog Island

Optimiert für Xbox Serie X|S / Smart Delivery – Ein schrecklicher Sturm bringt Dein Schiff zum Kentern und spült Dich an die Strände einer unbekannten Insel. Du wachst auf und findest Dein Schiff in Trümmern vor. Um von der Insel zu entkommen und Dein Schiff zu reparieren, bist Du auf die Hilfe der amphibischen Insel-Bewohner*innen angewiesen. Handele mit den Einheimischen, erforsche die Insel, löse Rätsel und sammle lebenswichtige Ressourcen, um Frog Island wieder verlassen zu können.

Rayland

Optimiert für Xbox Serie X|S / Smart Delivery – Rayland bietet eine Vielzahl von kniffligen Rätseln, bei denen Du auf einem isometrischen Spielfeld einen Lichtstrahl von einem Punkt zum anderen reflektierst. Der Ausgangs- und der Zielpunkt sind dabei fest vorgegeben. Positioniere die spiegelähnlichen Reflektoren neu, um den Strahl zu lenken und die Energien von Rayland fließen zu lassen. Das Gameplay ist simpel, die Herausforderungen werden aber stetig kniffliger. Schaffst Du es, alle Level abzuschließen?

The Tale of Bistun

The Tale of Bistun ist ein storygetriebenes Action-Adventure, das von einem Gedicht aus dem 12. Jahrhundert inspiriert wurde. Du schlüpfst in die Rolle eines Steinmetzes, der auf dem Berg Bistun aufwacht – völlig ohne Erinnerungen. Doch zum Wundern bleibt keine Zeit: Eine heimtückische Seuche, die viele Gefahren mit sich bringt, hat sich ausgebreitet. Kämpfe Dich durch eine Vielzahl an Gegner*innen und reise zwischen der realen Welt und übersinnlichen Orten umher, um das Geheimnis Deiner Vergangenheit zu lüften.

Spidersaurs

Alarm! Dinosaurier und Spinnen sind zu albtraumhaften Hybriden, bekannt als Spinnensaurier, mutiert und sorgen für Chaos! Nur Du (und ein*e Freund*in im Koop-Modus) kannst sie jetzt noch aufhalten. Kämpfe Dich durch einen schwülen Dschungel, ein verseuchtes Labor, das Herz eines lebenden Vulkans und viele weitere Locations! Wenn Du genügend Power-Ups schnappst, neue Fähigkeiten erlangst und alles in Sichtweite auslöschst, kannst Du diese mutierten Monster zurück in die Steinzeit schicken.

Superola Champion Edition

Optimiert für Xbox Serie X|S / Smart Delivery – In diesem unterhaltsamen Jump’n’Run dreht sich alles um ein Lama, das für seine Liebe zu Hamburgern unfassbare Hindernisse überwindet. Die diabolische Invasion der Alien-Hotdogs hat dazu geführt, dass alle leckeren Burger gestohlen wurden. Nun liegt es an Dir, die Leckerbissen zurückzuholen. Erkunde zehn Welten mit über 70 anspruchsvollen Abschnitten, schalte alle Geheimnisse der Karte frei, kämpfe gegen tückische Bosse und trete im Multiplayer gegen bis zu vier Freund*innen an.

Mothmen 1966

In Mothmen 1966 schlägst Du das erste Kapitel zu einer unglaublichen interaktiven Geschichte auf. Begib Dich mit Autor Nico Saraintaris und dem Künstler Fernando Martinez Ruppel auf eine atmosphärische Reise in die Welt der Groschenromane Mitte des 20. Jahrhunderts. Die dichten, mysteriösen Erzählungen werden dabei von den zeitgenössisch inspirierten Illustrationen zum Leben erweckt. Erlebe in dieser ersten Ausgabe die drei ersten Spiele Mothmen 1966, Varney Lake und Bahnsen Knights.

Azure Striker Gunvolt 2

Smart Delivery – Wenn der Blitz einschlägt, wird eine neue Legende geboren. Azure Striker Gunvolt 2 ist ein actionreiches 2D-Adventure, in dem es vor Spannung nur so knistert. Du schlüpfst in die Rolle eines jungen Mannes, der die Macht der Blitze nutzt, um ein gefährliches Mega-Konglomerat zu zerschlagen. Nutze Deine Fähigkeiten in rasanten Gefechten, elektrifiziere Plattformen, um sie zum Schweben zu bringen und besiege die gefährlichen Bosse, die die Freiheit der Menschheit bedrohen.

The Musynx

Optimiert für Xbox Serie X|S – The Musynx ist das Rhythm Game der nächsten Generation. Begib Dich auf eine musikalische Reise durch die beliebtesten Musik-Genres wie Pop, Klassik, Trance, Vocaloid, R&B und mehr. Dank der einfach zu lernenden, organischen Spielmechanik und verschiedensten Schwierigkeitsgraden ist sowohl für Neulinge als auch routinierte Rhythm-Fans Spielspaß garantiert.

Escape Academy

Optimiert für Xbox Serie X|S / Smart Delivery Game Pass – Du bist das jüngste Mitglied der Escape Academy, wo vielversprechende Talente zu Meister*innen des Escape Rooms ausgebildet werden. Spiele über ein Dutzend großartig gestaltete Räume, die von erfahrenen Expert*innen für echte Escape Rooms entworfen wurden.

Shred! Remastered

Xbox One X Enhanced – Bereit für echte Mountainbike-Action? Dann schnapp Dir Deinen Helm und stürze Dich Hals über Kopf in über 30 rasante Downhill-Rennen rund um den Globus. Zeige Deine waghalsigsten Tricks und bewahre die Nerven, wenn Du in halsbrecherischem Tempo durch die Landschaft rast. Wirst Du zum neuen Mountainbike-Champion und die Konkurrenz hinter Dir lassen?

PowerWash Simulator

Game Pass – In PowerWash Simulator setzt Du Hochdruck gegen jede Art von Schmutz ein. Freue Dich auf das unvergleichlich befriedigende Gefühl, wenn Du Auffahrten, Autos und Hauswände von unansehnlichem Dreck befreist und zum Strahlen bringst. Ob auch die Katze eine Hochdruck-Reinigung verträgt? Finde es heraus!

DC League of Super-Pets: The Adventures of Krypto and Ace

Schlüpfe in die Rolle der Superhunde Krypto und Ace und mach Dich bereit, in diesem Tierrettungsabenteuer durch die Lüfte zu fliegen und die Straßen von Metropolis zu beschützen! Nutze den Hitzeblick und das arktische Bellen von Kryptos oder die Batarangs von Ace, um die bösartigen LexBots in die Schranken zu weisen. Rette so viele Tiere wie möglich und bereite Dich auf den ultimativen Kampf gegen Lex vor, der Dir in seinem Hightech-Kampfanzug gegenübertritt.

80’s Overdrive

In diesem nostalgischen 2D-Rennspiel mit Pixelgrafik reist Du zurück in eine Zeit, in der 8-Bit-Konsolen und Arcade-Games die Welt beherrschten. Tritt im Karrieremodus gegen andere Spieler*innen an, um neue Rennstrecken freizuschalten, schnelle Autos zu kaufen und sie mit modernsten Technologien aufzurüsten!

DreadOut 2

DreadOut 2 ist ein Horror-Adventure aus der Third Person-Perspektive, inspiriert von indonesischer Folklore und urbanen Legenden. Du schlüpfst in die Rolle von Linda Meillinda, einer Highschool-Schülerin, die die Anwesenheit von Geistern spüren und diese sehen kann.

Gum+

Beginne eine aufregende Reise und spüre den Nervenkitzel, wenn es darum geht, schwierige Rätsel zu lösen und dabei die Welt zu retten. Meide heimtückischen Fallen, Bomben und nachgebende Untergründe, um Dein Ziel zu erreichen.

Running On Magic

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Übernimm die Kontrolle über einen verzweifelten Magier, der über einen Hindernisparcours versucht, dem Sensenmann zu entkommen. Nutze Deine Flugkräfte, um Blob-Kreaturen zu überwinden und überlebe bis zum Ende in diesem Jump’n’Run mit lebendiger Pixelgrafik und dynamisch gestalteten Levels.