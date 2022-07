Skull and Bones: Release am 8. November / Sieben Minuten Gameplay

PC XOne Xbox X PS4 PS5 Android

Die Entwicklung von Ubisofts Piraten-Abenteuer Skull and Bones schien alles andere als rund gelaufen zu sein. Erstmals vorgestellt wurde das Spiel auf der E3 2017, das die See-Schlachten aus Assassin's Creed 4 - Black Flag auskoppelt und zum zentralen Spielelement macht. Allerdings folgten schon bald Gerüchte um den Neustart der Entwicklung und zahlreiche Verschiebungen des Release-Termins. Nun hat Ubisoft die Katze doch aus dem Sack gelassen und mit dem 8. November 2022 ein Veröffentlichungsdatum für PC, PS5, Xbox Series X/S und Google Stadia genannt.

Passend dazu gibt es auch einen frischen Gameplay-Trailer, der ganze sieben Minuten aus dem Spiel zeigt. Demnach hat das Spiel einen gänzlich neuen Kurs eingeschlagen. Als größte Veränderung dürfte wohl auffallen, dass ihr nun auch an Land gehen dürft. Ihr kauft Proviant, Schießpulver und trefft andere Online-Piraten. Allerdings will Ubisoft betonen, dass ihr Skull and Bones auch komplett solo spielen könnt.

Auf hoher See könnt ihr Bauteile für euer Schiff aus Wracks bergen und daraus neue Waffen, Schiffsteile und auch Dekorationen basteln. Ein echter Freibeuter muss schließlich zeigen, was er hat. Doch Vorsicht, wenn ihr versenkt werden, liegen Teile eurer Fracht ebenfalls im Meer herum und wenn ihr nicht schnell genug an Ort und Stelle seid, können andere Spieler sie bergen. Durch verdienten Ruhm, den ihr durch gewonnene Seeschlachten erhaltet, steigt ihr immer weiter auf und bekommt bessere Aufträge.

Irgendwie erinnert das an Sea of Thieves von Rare, nur könnt ihr die Inseln, die ihr erreicht nicht frei erkunden und seid insgesamt eingeschränkter. Auch an Bord eures Schiffes betrachtet ihr das Geschehen eher als Zuschauer. Während eure Crew andere Schiffe entert, herüberschwingt und wild metzelt, blickt ihr auf einen Fortschrittsbalken, der sich langsam füllt.

Nachfolgend findet ihr das gesamte Gameplay-Video.