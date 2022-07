Yu-Gi-Oh!: Manga-Schöpfer Kazuki Takahashi tot aufgefunden

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5 iOS Android

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Bildquelle: dpa

Wenn ihr euch in den letzten 25 Jahren in irgendeiner Weise mit japanischer Popkultur beschäftigt habt, dürftet ihr an Yu-Gi-Oh! nicht herum gekommen sein. Die Manga-Serie aus der Feder von Kazuki Takahashi zog eine immens erfolgreiche Anime-Adaption wie auch ein nicht minder populäres Echtwelt-Kartenspiel nach sich und wurde auch mit zahlreichen Videospielumsetzungen bedacht.

Diversen Medienberichten zufolge gibt es nun jedoch einen Grund zur Trauer in der Fangemeinde. Kazuki Takahashi wurde tot aufgefunden. Die Umstände sind durchaus seltsam, denn der Leichnam wurde am Mittwochmorgen vor der Küste der Präfektur Okinawa geborgen, nachdem bei der zuständigen Küstenwache ein Notruf eingegangen war. Bekleidet war Takahashi den Angaben der Nachrichtenagentur AFP zufolge mit einem T-Shirt sowie einer Tauchermaske, Schnorchel und Flossen. Aktuell wird in der Angelegenheit ermittelt, die Behörden schließen weder einen Unfall noch ein Verbrechen aus. Takahashi wurde 60 Jahre alt.