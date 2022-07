Enclosure 3-D: erstes 3D-Voxel-Adventure im Sierra-AGI-Stil erschienen

PC Linux MacOS

Anfang des Jahres berichteten wir über die Tech-Demo des Entwicklers Mausimus, in der er den Pixel-Polizisten Sonny Bonds aus Police Quest - In Pursuit of the Death Angel mit seiner selbst entwickelten 3D-Voxel-Engine durch das Pixel-Revier laufen ließ und damit einen interessanten räumlichen Effekt erzielte. Damals stand aber noch nicht fest, ob auf Basis dieser Engine jemals ein fertiges Spiel erscheinen würde.

Doch seit kurzem ist es soweit: Mausimus hat sich das Freeware-AGI-Adventure Enclosure aus dem Jahr 2002 vorgenommen und es mit seiner RVX (Retro Voxel) genannten Engine in das erste 3D-Voxel-Adventure im Sierra-AGI-Stil konvertiert. Unter dem Namen Enclosure 3-D erlebt ihr die Abenteuer des Hochstaplers Mike Goodman, der zusammen mit seiner Freundin Sarah den Leuten vorgaukelt, er könne mit den Toten kommunizieren, aus einem neuen Blickwinkel. Den passenden Trailer findet ihr am Ende dieser News.

Auf Wunsch könnt ihr den 3D-Effekt per Tastendruck abschalten, um eine direkte Vergleichsmöglichkeit mit der Originalversion zu haben. Das Gameplay hat sich durch den neuen Look allerdings nicht verändert. Wie von AGI-Adventures wie zum Beispiel King's Quest 1 - Quest for the Crown aus dem Jahr 1984 gewohnt, steuert ihr Mike per Pfeiltasten durch die Umgebung und tippt eure (englischen) Befehle am unteren Bildschirmrand ein. Den kostenlosen Download für Linux, Mac und PC findet ihr bei itch.io.