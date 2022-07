Lego: Der Mächtige Bowser lässt euch Marios Erzfeind basteln

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Bereits seit 2020 kooperiert Nintendo mit dem dänischem Klemmbausteinhersteller Lego. Neben einem Lego-NES gibt es mittlerweile auch ein offizielles Super Mario Legospielzeugset. Die gesamte Lego-Mario-Reihe umfasst bereits 36 Modelle und Sets.

Zum 1. Oktober kommt das bisher größte Nintendo-Set zum Selbstbasteln auf den Markt. "Der mächtige Bowser", so der offizielle Name, wird euch für circa 270 Euro 2807 Teile zusammenstecken lassen. Seine Mächtigkeit in räumlicher Dimension sind aufgebaut 32 cm Höhe, 42 cm Breite und 28 cm Tiefe. Entsprechend bewirbt Leg oes als "für Erwachsene" und vergibt eine Altersempfehlung von über 18 Jahren.

Ähnlich einer Actionfigur könnt ihr Bowsers Arme, Beine und Schwanz bewegen. Der über einen Schalter unter dem Panzer bewegliche Kopf lässt euch zudem das Maul des im japanischen Original als "Dämonenkönig Koopa" bekannten Bösewichts öffnen.