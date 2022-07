Robocop - Rogue City: In-Engine-Trailer veröffentlicht, Release Juni 2023

PC Switch Xbox X PS5

Für den Ego-Shooter Robocop - Rogue City haben Publisher Nacon und die Entwickler von Teyon am gestrigen Donnerstagabend in der Online-Pressekonferenz Nacon Connect einen neuen Trailer veröffentlicht, der auch Gameplay-Szenen enthält. Angekündigt wurde der Titel fast auf den Tag genau vor einem Jahr.

In dem Spiel übernehmt ihr den titelgebenden Helden, der, zwar teils Mensch, teils Maschine, jedoch ein ganzer Cop ist. Eure Aufgabe ist Gerechtigkeit in die gefährlichen und von Verbrechen heimgesuchten Straßen von Old Detroit zu bringen. Um ein euch ein möglichst authentisches Spielerlebnis bieten zu können, arbeiten Publisher und Entwickler dafür mit dem Filmstudio MGM (Metro-Goldwyn-Mayer) zusammen. So soll zum Beispiel nach Informationen des Online-Magazins Polygon Schauspieler Peter Weller, der 1987 unter der Regie von Paul Verhoeven den unglücklichen Officer Alex J. Murphy verkörperte, nun auch die Vertonung des Cyber-Polizisten übernehmen.

Für die Veröffentlichung ist der Juni 2023 angepeilt. Dann soll Robocop - Rogue City für PC (Steam und Epic Games Store), Playstation 5, Switch und die Xbox Series X/S erscheinen.