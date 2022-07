Der Herr der Ringe - Gollum: Gameplay Trailer veröffentlicht

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Der Entwickler Daedalic Entertainment hat für Der Herr der Ringe - Gollum am heutigen Abend einen Gameplay Trailer veröffentlicht. In den knapp eineinhalb Minuten des Trailers kann von Gollum in diesem des 3D-Actionsadventure ein erster Eindruck gewonnen werden. Den Trailer haben wir für euch unter dieser News eingebunden.

So seht ihr Gollum, wie er durch Wälder und Schatten schleicht, über Berge und an Wänden hochklettert sowie sich an Gegnern vorbeischleicht oder durch Flüsse taucht. Ein HUD ist nicht zu sehen, ebenfalls lassen sich keine Rückschlüsse auf mögliche Kampfhandlungen zwischen Gollum und seinen Feinden oder die Steuerung ziehen. Einen kurzen Blick könnt ihr zudem auf verschiedene Orcs, Monster wie Spinnen und Fellbestien sowie auf Gandalf und andere Charaktere aus Mittelerde werfen.

Der Herr der Ringe - Gollum erscheint am 1. September 2022 für PC, Playstation 4 und 5, Xbox One und Xbox Series.