Inscryption: Roguelike-Deckbuilding-Horror erscheint auf PS4 und PS5

PC PS4 PS5 Linux MacOS

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Wenn ich mit nur einem Wort Inscryption von Daniel Mullins beschreiben sollte, dann wäre es wohl "schräg". Denn das Roguelike-Kartenspiel vereint gekonnt Deckbuilding-Elemente mit Horror, einer Meta-Ebene und Escape-Room-Elementen, so dass man nicht genau weiß, wo einem der Kopf steht. Bisher war das Spiel lediglich auf dem PC verfügbar, wie Mullins nun bekannt gegeben hat, wird der Titel auch auf PS4 und PS5 kommen.

Einen genauen Termin gibt es noch nicht, dafür spricht Mullins aber schon etwas über die Konsolenfeatures. So soll die sprechende Hermelin-Karte, die ihr am Anfang habt, über den Lautsprecher des Controllers mit euch reden. Außerdem passt sich die LED-Leiste an die Umgebung im Spiel an und auch das haptische Feedback des Dualsense wird in irgendeiner Form genutzt. Hier sagt der Entwickler nur vage, man solle doch mal die Zange ausprobieren...