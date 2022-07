A Twisted Tale: Kickstarter-Kampagne erfolgreich beendet

PC Linux MacOS

Nachdem in der letzten Woche bereits Casebook 1899 - The Leipzig Murders erfolgreich über Kickstarter finanziert wurde, hat es nun auch A Twisted Tale geschafft: Die deutsche Solo-Entwicklerin Eva-Ramona Rohleder hat 821 Unterstützer gefunden, die insgesamt 31.211 Euro in ihr Adventure-Projekt investiert haben.

Somit wurde das ursprünglich angestrebte Ziel von 17.500 Euro deutlich überschritten und sogar zwei Stretch-Goals erreicht. Die Mehreinnahmen sollen unter anderem für verbesserte Animationen und die Erstellung eines tierischer Begleiters für den Hauptcharakter Vio verwendet werden. Außerdem soll das Spiel jetzt auch für Konsolen erscheinen und zusätzlich zur deutschen und englischen Version mit Sprachausgabe auch polnische, spanische und französische Texte erhalten. Unterstützer, die eine physische Belohnung gewählt haben, dürfen sich über zusätzliche Kleinigkeiten wie Aufkleber, Postkarten oder Magneten freuen.

Wenn alles glatt läuft, erscheint die erste Episode bereits im September dieses Jahres für Linux, MacOS und PC.