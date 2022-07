Evercade: "The C64-Collection" für die Retro-Konsolen angekündigt

andere

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Evercade VS ab 89,95 € bei Amazon.de kaufen.

Mit der heutigen Ankündigung des Herstellers Blaze über das Erscheinen der "The C64-Collection" für die Evercade-Konsolen-Familie werden erstmals lizensierte Homecomputer-Titel Einzug halten in die bereits umfangreiche Modul-Sammlung des englischen Herstellers.

Die insgesamt 14 Titel umfassende The C64-Collection, die in Partnerschaft mit dem Hersteller des The C64 Mini, Retro Games Ltd., produziert wird, soll im Oktober 2022 erscheinen und ab dem 29. Juli vorbestellbar sein. Die jeweiligen Titel des seinerzeit erfolgreichsten 8-Bit-Heimcomputers von Commodore werden euch im unter der News zum Anschauen bereitgestellten Reveal-Trailer kurz mit einigen Spielszenen vorgestellt. Kompletthalber listen wir diese auch nachfolgend für euch auf:

Summer Games

Marauder

Movie Monster Game

Bruce Lee

Street Sports Baseball

Battle Valley

Subterranea

Gateway to Apshai

Alleykat

Iridis Alpha

Mission Impossible

Stormlord

Jumpman

Winter Games

Die "The C64-Collection 1" wird zum voraussichtlichen Preis von 19,99 Euro als Cartridge mit farbiger Kurzanleitung und Plastik-Hülle für die Evercade (zum User-Artikel), Evercade VS und die später erscheinende Evercade EXP (zur News) erhältlich sein. Hersteller Blaze hat zudem bereits verlauten lassen, dass eine zweite The C64-Collection in 2023 folgen soll.