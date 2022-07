PM: CRISIS CORE -FINAL FANTASY VII- REUNION unter der Lupe (Square Enix)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Vor ein paar Wochen haben wir CRISIS CORE -FINAL FANTASY VII- REUNION angekündigt, und uns ist natürlich bewusst, dass ihr ganz begierig auf ein paar nähere Eindrücke des Spiels seid.

Und die wollen wir euch hier nun verschaffen. In diesem Artikel präsentieren wir euch einige wunderschöne Screenshots und erklären ein bisschen mehr zur Story, den Charakteren und Mechaniken - und wir sagen euch auch, was in dieser erheblich verbesserten Version alles neu ist.

Aber zunächst einmal gibt's für alle, die die FINAL FANTASY VII 25th ANNIVERSARY CELEBRATION (hier findet ihr alle Infos) nicht gesehen haben, eine kleine Rekapitulation. Um was für ein Spiel geht es hier überhaupt?

Im Jahr 2007 wurde CRISIS CORE -FINAL FANTASY VII- für PlayStation Portable veröffentlicht und verdiente sich dank seiner tiefgehenden Story, des rasanten und aufregenden Kampfes und seiner engen Verbindung mit FINAL FANTASY VII das Lob der Kritiker.

Jetzt kehrt das Spiel auf moderne Plattformen zurück, und zwar in Form einer erheblich verbesserten Version. Bei diesem Titel handelt es sich um so viel mehr als nur ein simples HD-Remaster - wir sprechen hier von komplett aufgefrischten Grafiken, Verbesserungen der Spielsysteme, einem neu arrangierten Soundtrack, zusätzlichen Dialogen und vielem mehr!

Wo die Grundlagen nun gelegt sind, sollten wir mal über die Story sprechen

Sieben Jahre vor den Ereignissen von FINAL FANTASY VII: Die Shinra Company regiert von der Mako-gespeisten Metropole Midgar aus und besitzt ein erschreckendes Maß an Einfluss und militärischer Macht.

Teil des Shinra-Militärs ist SOLDAT, eine Gruppe von Elite-Kämpfern mit unglaublichen Fähigkeiten.

Ein SOLDAT 2. Klasse namens Zack Fair wird auf eine Mission geschickt, die das Verschwinden seines SOLDAT-Kollegen Genesis, des Agenten 1. Klasse Angeal Hewley und des weltberühmten Helden Sephiroth klären soll.

Mehr wollen wir aus Furcht vor Spoilern nicht erzählen, aber wir können sagen, dass damit eine Geschichte beginnt, die dramatisch und emotional ist und gewaltige Auswirkungen auf die Welt und Hintergrundgeschichte von FINAL FANTASY VII hat.

Zacks Prequel-Abenteuer liefert nicht weniger denkwürdige Charaktere als FINAL FANTASY VII selbst. Hier sind ein paar der Figuren, auf die ihr treffen werdet:

“SOLDAT 2. Klasse Zack, bei der Arbeit!”

Der Protagonist von CRISIS CORE -FINAL FANTASY VII- REUNION ist ein fröhlicher, dynamischer SOLDAT 2. Klasse, der davon träumt, ein Held zu werden.

Er agiert manchmal ein wenig waghalsig, aber er besitzt die innere Stärke, jeglichen aufkommenden Schwierigkeiten entgegenzutreten und zu widerstehen.

“Du bist ein bisschen wichtiger als mein Schwert... aber wirklich nur ein kleines bisschen.”

Angeal ist der Mentor von Zack und ein SOLDAT 1. Klasse. Er ist ein verlässlicher, geerdeter Typ mit Sinn für Verantwortung - und alle, die ihn kennen, haben Vertrauen in ihn.

Angeal trägt auf seinem Rücken stets ein riesiges Panzerschwert, das er aber nur selten verwendet. Er ist ebenfalls ein enger Freund von Sephiroth und Genesis.

“Was ich am meisten will... ist das Geschenk der Göttin.”

Genesis ist ein SOLDAT 1. Klasse mit einem eigenen Sinn für Style und großer Bewunderung für das epische Gedicht "LOVELESS".

Seit Kindertagen ist er ein Freund von Angeal - beide kommen sie aus dem Dorf Banora. Wenngleich er mit seinem Kollegen Sephiroth gut zurecht kommt, rumort in ihm ein Gefühl der Rivalität.

“Ob deine Worte nun... Lügen sind, die mich täuschen sollen...

...oder die Wahrheit, nach der ich mein Leben lang gesucht habe...”

Sephiroth ist ein legendärer Held und SOLDAT 1. Klasse, dem eine größere Stärke als den meisten Agenten innewohnt. Er wird in aller Welt respektiert und bewundert.

Als perfektes Wesen ist er ein bisschen unnahbar - die einzigen zwei Leute, die näher an ihn herankommen, sind Angeal und Genesis.

“Normal ist am besten. Glaub ich zumindest.”

Ihr erste schicksalhafte Begegnung mit Zack trägt sich zu, als sie sich gerade um ihre Blumen in der Kirche des Slums kümmert.

Ihr erste schicksalhafte Begegnung mit Zack trägt sich zu, als sie sich gerade um ihre Blumen in der Kirche des Slums kümmert.

Als nächstes wollen wir uns einige der Verbesserungen ansehen, die dieser neuen Version von CRISIS CORE verpasst wurden. Und wir fangen an mit:

Alle 3D-Charaktermodelle und auch die UI und Hintergrundgrafiken wurden für diese neue Version des Spiels komplett überarbeitet.

Darüber: PSP Edition von CRISIS CORE -FINAL FANTASY VII-

Darüber: CRISIS CORE -FINAL FANTASY VII- REUNION

Die wunderschöne Welt von FINAL FANTASY VII, die jetzt in HD inszeniert wird, macht die Story noch immersiver als zuvor.

Die Kamera und die Bewegungen der Charaktere wurden im Vergleich zum Original erheblich verbessert. Das spaßige Gefühl, das den Kern des Spiels bildete, bleibt aber weiterhin erhalten.

Das User-Interface (UI) wurde ebenfalls auf die jüngsten Hardware-Generationen optimiert und diverse Überspringen-Features wurden hinzugefügt, um die Spielerfahrung spaßiger und angenehmer zu machen.

Viele Hintergrundmusikstücke wurden vom originalen Komponisten Takeharu Ishimoto mit neuen Arrangements versehen!

Mehr noch, Szenen, die zuvor nur mit Text ausgestattet waren, bekommen eine umfassende Synchronisierung - ihr könnte also jetzt der kompletten Story lauschen!

CRISIS CORE -FINAL FANTASY VII- REUNION nutzt ein Kampfsystem, das Kommando-basierte Abläufe mit Action-Gameplay kombiniert. Gewaltige Verbesserungen der Steuerung und Kamera entwickeln die Action weiter und sorgen für eine noch spannendere Spielerfahrung als im Original.

Während des Kampfes übernehmt ihr die Kontrolle über Zack und könnt mit seinen Schwertfähigkeiten direkt die Gegner angreifen, aber auch voreingestellte Magie und Fähigkeiten der ausgerüsteten Materia einsetzen.

Indem ihr die Charakteristika jeder Fähigkeit erlernt und sie in den richtigen Situationen einsetzt, könnt ihr euch im Kampf einen gewaltigen Vorteil verschaffen.

Wenn ihr den Trailer gesehen oder einen Blick auf die Screenshots geworfen habt, dann habt ihr vielleicht die drei Walzen in der Ecke oben links bemerkt. Hierbei handelt es sich um die Digital Mind Wave - oder "DMW".

Das ist eine einzigartige Mechanik, die den Kämpfen in CRISIS CORE -FINAL FANTASY VII- REUNION Zufallselemente hinzufügt.

Während des Kampfes drehen sich die Walzen automatisch, und eine große Vielfalt an verschiedenen Effekten können ausgelöst werden, wenn verschiedene Bilder oder Zahlen aneinandergereiht werden. Beispielsweise kann Zack unterschiedliche Werte-Boosts erhalten, oder verheerend kraftvolle Limit Breaks entfesseln.... Einschließlich Octaslash!

Mit dieser großartigen Attacke landet Zack acht schnelle Schwerthiebe in einem Wimpernschlag! Sie wird ausgelöst, wenn im DMW Bilder von Sephiroth aneinandergereiht sind.

Wir hoffen, dass euch dieses kurze Eintauchen in CRISIS CORE -FINAL FANTASY VII- REUNION gefallen hat. Ihr könnt all das Beschriebene am eigenen Leib erleben, und zwar im Winter, wenn das Spiel für PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One und Switch erscheint.

Wir werden im Lauf des Jahres natürlich noch mehr über dieses Spiel zu erzählen haben, also folgt auf jeden Fall dem Team auf Social Media und verseht den Blog mit einem Lesezeichen, um als Erste von den großen Neuigkeiten zu erfahren