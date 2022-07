The Matrix Awakens: Techdemo verschwindet am 9. Juli aus den Stores

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Seit April 2022 ist die Unreal Engine 5 als Vollversion offiziell veröffentlicht worden. Zeitgleich wurde auch eine Technik-Demo in den Stores der PS5 und Xbox Series X/S zum Download bereitgestellt, die zeigen soll, was die Entwicklungsumgebung auf dem Kasten hat. Und The Matrix Awakens hat tatsächlich für runtergeklappte Kinnladen gesorgt.

Falls ihr mangels einer Konsole oder schlicht, weil ihr sie verpasst habt, noch nicht in die Techdemo geschaut habt, dann solltet ihr euch beeilen. Wie auf der offiziellen Homepage ersichtlich ist, wird sie am 9. Juli 2022, also diesen Samstag, aus den beiden Stores entfernt. Eine genaue Uhrzeit wird nicht genannt. Wenn ihr sie jetzt noch herunterladet, bleibt sie auf jeden Fall in eurem Account bestehen und ihr habt auch nach dem Stichtag noch weiter Zugriff. Solltet ihr noch kein Nextgen-Gerät besitzen, auch kein Problem: Ihr könnt The Matrix Awakens einfach in der Webvariante des jeweiligen Stores eurem Account hinzufügen.