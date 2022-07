PM: Unboxing der God of War Ragnarök Collector‘s Edition (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Die Winde des Fimbulwinters wehen bereits über das Land und Ragnarök steht bevor.

Am 09.11.2022, um genau zu sein!

Die Vorbestellungen für God of War Ragnarök sind jetzt eröffnet! Wir stellen euch die verschiedenen Editionen des Spiels sowie die Inhalte der Launch Edition vor.

Ryan Hurst, der Motion-Capture-Darsteller und englische Sprecher von Thor, zeigt euch zusammen mit Rafael Grassetti, Art Director bei Santa Monica Studio, die Collector‘s und Jötnar Edition von God of War Ragnarök! Schaut euch unten ihr Unboxing-Video an, um mehr über die verschiedenen Inhalte und die Hintergründe ihrer Entstehung zu erfahren.

Schauen wir uns jetzt nacheinander die verschiedenen Editionen an.

Inhalte der God of War Ragnarök – Launch Edition

Wenn ihr God of War Ragnarök vor Veröffentlichung kauft, erhaltet ihr Kratos‘ Schneewehe-Rüstung und Atreus‘ Schneewehe-Waffenrock (kosmetisch).* * Die God of War Ragnarök Launch Edition, die Collector‘s Edition und die Jötnar Edition enthalten einen Gutscheincode, den ihr für ausgewählte digitale Boni für God of War Ragnarök einlösen könnt.

God of War Ragnarök – Standard Edition

Die God of War Ragnarök Standard Edition (digital und als Disc) enthält die Vollversion des Spiels für PlayStation 4 oder PlayStation 5.

Wenn ihr die God of War Ragnarök Standard Edition für PlayStation 4 kauft, könnt ihr für 10 $ (bzw. den entsprechenden Betrag in eurer Währung) ein Upgrade auf die PlayStation 5-Version durchführen.

God of War Ragnarök – Digital Deluxe Edition

Mit der God of War Ragnarök Digital Deluxe Edition erhaltet ihr folgende Inhalte:

God of War Ragnarök – Jötnar Edition

Die God of War Ragnarök Jötnar Edition bietet eine Premiumauswahl an Gegenständen, die von unserem Team hier bei Santa Monica Studio mit viel Liebe und Sorgfalt entworfen wurden, um ein Sammler-Set zu erschaffen, das unseren fantastischen Fans gerecht wird. Ihr habt das Unboxing im Video oben gesehen, doch wir werden die Inhalte auch hier noch einmal durchgehen.

Im Schrein der Hüterin des Wissens erwartet euch:

Die Jötnar Edition enthält außerdem folgende digitale Inhalte*:

Wir hoffen, dass euch diese Einblicke in die verschiedenen Editionen von God of War Ragnarök gefallen haben, die ab jetzt erhältlich sind.

God of War Ragnarök – „Vater und Sohn“-CG-Trailer

Anlässlich der Ankündigung des Erscheinungsdatums haben wir auch den brandneuen „Vater und Sohn“-CG-Trailer von God of War Ragnarök enthüllt! Für einen kurzen Blick auf einige der Gefahren, mit denen Kratos und Atreus konfrontiert werden könnten, wenn Ragnarök bevorsteht, könnt ihr ihn euch hier ansehen [HYPERLINK TO CG SPOT BLOG].

Wir freuen uns schon sehr darauf, euch in der Zeit bis zum XX.XX.XXXX mehr davon zu zeigen, was Kratos und Atreus in den neun Welten erwartet, während Ragnarök immer näher rückt!

Vergesst nicht, für aktuelle Neuigkeiten zu God of War Santa Monica Studio auf Twitter, Facebook und Instagram zu folgen.