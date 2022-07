God of War Ragnarök erscheint am 9. November // Collector's Editionen

PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Mit der offiziellen Ankündigung des Erscheinungsdatums von God of War Ragnarök widerlegt Sony Spekulationen aus der letzten Zeit über eine mögliche Verschiebung des Releases in das nächste Jahr. Der Nachfolger zum Actionspektakel God of War (im Test, Note: 9.0) von 2018 soll am 9. November 2022 für Playstation 4 und Playstation 5 erscheinen. Anlässlich der Ankündigung gibt es zudem einen kurzen CG-Trailer mit dem Titel "Vater und Sohn", den ihr euch unter dieser News anschauen könnt.

God of War - Ragnarök ist ab 15. Juli vorbestellbar und erscheint neben einer Standard- auch in einer Digital-Deluxe-Version mit diversen DLC-Inhalten. Das Upgrade von der PS4- auf die PS5-Version kostet 10 Euro. Außerdem sind zwei spezielle Collector's Editionen angekündigt, die euch Thor-Darsteller Ryan Hurst und Art Director Rafael Grassetti von Santa Monica Studio in einem eigenen Video präsentieren.

Die God of War Ragnarök - Collector’s Edition in der Form eines Schreins der Hüterin des Wissens enthält neben einigen digitalen Inhalten

Gutscheincode für die Vollversion von God of War Ragnarök für PS4 und PS5

Steelbook-Verpackung (keine Spiel-Disc enthalten)

40cm-Nachbildung von Thors Hammer Mjölnir

5cm-Schnitzereien der Wanen-Zwillinge

Zwergen Würfelset im Würfelbeutel

Die noch umfangreichere God of War Ragnarök - Jötnar Edition kommt ebenfalls in der Form eines Schreins der Hüterin und umfasst neben digitalen Inhalten