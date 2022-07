PM: VALKYRIE ELYSIUM erscheint am 29. September 2022 für PS5 und PS4 und am 11. November 2022 auf Steam (Square Enix)

PC PS4 PS5

Vor einiger Zeit haben wir VALKYRIE ELYSIUM enthüllt - die nächste Episode der altgedienten VALKYRIE-Serie. Und jetzt freuen wir uns, euch mitteilen zu dürfen, wann ihr eure Hände an das Spiel legen könnt: Ab dem 29. September 2022 ist der Titel für PS5 und PS4 erhältlich, und ab dem 11. November 2022 auf Steam.

Und das ist nicht alles: Die PlayStation Digital Deluxe Edition lässt euch zudem die Ursprünge der VALKYRIE-Serie erleben, und zwar in VALKYRIE PROFILE: LENNETH - einem Port der PSP-Version des Spiels, mit dem alles angefangen hat!

Lest weiter, um alles über das Spiel zu erfahren - und nebenher noch ein bisschen mehr über die Charaktere und Story des Spiels! Zunächst aber, für alle, die unsere ursprüngliche Enthüllung verpasst haben...

VALKYRIE ELYSIUM ist ein neues Action-Rollenspiel, das eine atmosphärische, von der nordischen Mythologie inspirierte Welt, aufregende und rasante Echtzeitkämpfe, wunderschöne Optiken und einen umwerfenden Soundtrack des Serien-Komponisten Motoi Sakuraba bietet.

Im Spiel finden sich viele der Elemente, welche die VALKYRIE-Serie definieren: Fantasievolle Welten, Kombo-basierte Kampfsysteme und zu beschwörende "Einherjar", die euch im Kampf unterstützen. Verschmolzen wird all dies mit kühnen neuen Ideen (einschließlich eines rasanten und strategischen Action-basierten Kampfsystems), die bei dieser preisgekrönten Serie für aufregend frische Ansätze sorgen.

Mehr über das Spiel könnt ihr auf der offiziellen Website erfahren.

VALKYRIE ELYSIUM spielt in einer Welt, die am Rande des Abgrunds steht.

Ragnarok - die Endzeit - droht. Mit letzter Kraft erschafft All-Vater Odin eine Abgesandte der Erlösung, eine Walküre. Ihre Aufgabe: Diese todgeweihte Welt zu retten.

Aber während die tapfere Kriegerin die verheerten Lande erkundet, stößt sie auf zahllose Herausforderungen und beginnt, die Wahrheit hinter dem bevorstehenden Niedergang zu enthüllen.

Welchen Eindruck wird sie von dieser Welt bekommen... und welches Ende wird sie für sie wählen?

Das Spiel wartet mit einer Story auf, die faszinierend, überraschend und aufregend ist - und angefüllt mit interessanten Charakteren, auf die ihr stoßen werdet. Einschließlich:

Diese tapfere Kriegerin ist die Protagonistin des Spiels und der Charakter, den ihr steuert.

Sie wurde von Odin herbeigerufen, um die Welt zu retten, und von ihm beauftragt, die Seelen zu reinigen, die auf ihr verweilen.

Odin ist der oberste Gott aller Dinge.

Ein Kampf mit Fenrir hat dazu geführt, dass er sich nicht mehr frei bewegen kann.

Fenrir empfindet tiefen Hass gegenüber Odin.

Er zieht hinter den Kulissen die Fäden, um seinem Feind alles zu nehmen.

Diese mysteriöse Frau kreuzt immer und immer wieder die Wege der Walküre und ihrer Gefolgsleute.

Sie ist in schwarzer Rüstung gekleidet, scheint aber auch eine Walküre zu sein...

Einherier sind Geister gefallener Krieger, die beschworen werden können, um der Walküre zu dienen. Sie kämpfen in der Schlacht an ihrer Seite, und jeder besitzt Fähigkeiten und Effekte, die in den Kämpfen gute Dienste leisten.

Sie kämpfen Seite an Seite mit Walküre und unterstützen, in dem sie bei Kombos assistieren und die Elemente zum Einsatz bringen, wenn sie beschworen werden. Der clevere und geschickte Einsatz der Einherier kann euch im Kampf einen echten Vorteil verschaffen!

Hier sind einige, die mit euch kämpfen können:

Ein Einherier, der ein großes Schwert führt. Als er noch am Leben war, diente er einem bestimmten Land als Ritter.

Dieser Einherier nutzt einen Bogen und Doppelklingen.

Das war nur ein kleiner Überblick über die faszinierenden Figuren in VALKYRIE ELYSIUM. Jetzt lasst uns darüber reden, wie ihr an das Spiel kommt... und an VALKYRIE PROFILE: LENNETH!

VALKYRIE ELYSIUM erscheint am 29. September 2022 digital und physisch für PS5 und PS4. Außerdem wird der Titel ab 11. November 2022 digital auf Steam erhältlich sein.

Bestellt entweder die Digital Standard Edition oder die Digital Deluxe Edition für PS5/PS4 vor, um einen Gegenstand im Spiel zu erhalten: "Alscir: Schwert des Gott des Lichts". Wer die Physical Standard Edition für PS5/PS4 vorbestellt, erhält einen VALKYRIE ELYSIUM-PlayStation-Network-Avatar.

Zudem umfasst die Digital Deluxe Edition für PS5/PS4:

72 Stunden früherer Zugang zum kompletten Spiel

Spiel-Gegenstand "Svartaljr: Schwert der Göttin der Unterwelt"

Einen digitalen Port des PSP-Klassikers VALKYRIE PROFILE: LENNETH (PS4/5-Version*) - der heißgeliebte erste Teil der VALKYRIE-Serie ist damit endlich auf modernen Konsolen verfügbar (wird auch als getrennter Einkauf erhältlich sein)!

Zudem können alle Besitzer:innen einer PS4-Version ohne Zusatzkosten auf die PS5-Version upgraden. Bitte beachtet, dass ihr, wenn ihr die physische PS4-Version besitzt, eure Disc in die PS5 einlegen müsst, um die PS5-Version herunterladen und spielen zu können. Wenn ihr die digitale Version des Spiels kauft, könnt ihr sowohl die PS5-, als auch die PS4-Version des Spiels herunterladen.

Wer entweder die Standard oder die Digital Deluxe Edition auf Steam vorbestellt, darf 72 Stunden früher ins Spiel und erhält Zugriff auf originale Wallpaper.

Die Steam Digital Deluxe Edition verschafft euch zudem folgenden Bonus:

VALKYRIE ELYSIUM auf Steam vorbestellen

Wie oben erwähnt, enthalten die Digital Deluxe Editions von VALKYRIE ELYSIUM für PS5/PS4 ein zusätzliches Spiel: VALKYRIE PROFILE: LENNETH.

Dieser Titel wurde ursprünglich für PSP und später für iOS und Android veröffentlicht und lässt euch das allererste Abenteuer in der VALKYRIE-Reihe erleben. Dieses Spiel startete viele Traditionen der Serie, die sich in VALKYRIE ELYSIUM fortsetzen - beispielsweise die Settings, die von nordischer Mythologie inspiriert sind, die Kombo-basierten Kampfsysteme oder die Einherjar!

Dies ist das erste Mal, dass diese Version des Spiels auf Konsole erhältlich ist - PS4- und PS5-Besitzer dürfen sich also wirklich darauf freuen!

Wir hoffen, dass ihr freudig der kommenden Veröffentlichung von VALKYRIE ELYSIUM entgegenseht. Wir werden in Zukunft natürlich noch mehr über das Spiel zu erzählen haben, also folgt uns doch auf Social Media, um die größten News als Erste zu erfahren: