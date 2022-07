PM: Players’ Choice: Stimmt ab für den besten Newcommer im Juni 2022! (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

ich bin‘s – wie läuft’s bei euch? Habt ihr in letzter Zeit irgendwelche guten Spiele gespielt? Oh ja, das – das war richtig gut. Das habe ich noch nicht ausprobiert, aber ich hab nur Gutes darüber gehört. Wow, echt? Hm, okay – ich probier’s mal aus! Aber wisst ihr was? Wenn es euch so gut gefällt, dann stimmt doch dafür in der monatlichen Player’s-Choice-Umfrage auf dem PlayStation-Blog ab!? Ihr könntet es zum Gewinner des Titels „Bestes neues Spiel im Juni 20222 machen – bestimmt von den PS-Blog-Lesern! Jep, es ist super einfach. Okay, es war nett zu plaudern – wir reden wieder in ein paar Wochen!

Wie funktioniert’s? Am Ende jeden Monats gibt es eine Umfrage im PlayStation-Blog, in der ihr für das beste Spiel, das in dem Monat rausgekommen ist, abstimmen könnt. Kurz danach schließen wir die Umfrage, zählen die Stimmen und verkünden den Gewinner auf dem PlayStation-Blog. Im PlayStation-Store werden einige der Gewinner das ganze Jahr über ausgezeichnet.

Was sind die Abstimmungskriterien? Das ist eure Entscheidung! Wenn ihr diesen Monat ein neues Spiel empfehlen könntet – welches würdet ihr aussuchen? So wie unsere langjährige Tradition der Spiel-des-Jahres-Auszeichnung es besagt zählen remastered und re-released Spiele nicht. Aber ambitionierter, großkalibrige Rebuilds und Remakes wie Demon’s Souls und die Crash-Bandicoot-N.-Sane-Trilogie zählen.

Wer entscheidet über die Nominierungen? Die Redaktionsteams vom PlayStation-Blog und vom PlayStation-Store kommen zusammen und sammeln eine Liste der bemerkenswerten Neuankündigungen des Monats, um damit die Umfrage zu starten. Ihr könnt aber auch eigene Vorschläge machen und wir zählen die Stimmen dafür.