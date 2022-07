PM: Nickelodeon und SMITE treffen in einem brandneuen Crossover-Event auf dem Schlachtfeld der Götter aufeinander (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Finger weg von der Fernbedienung! Danny Phantom, Eroberer Zim, Rocko, Pulvertoastmann und XJ9 treten im brandneuen „Nickelodeon x SMITE“-Crossover-Event gegen die Götter an! Nach dem Erfolg der letzten SMITE-Crossover-Events mit Nickelodeons Avatar– Der Herr der Elemente und Teenage Mutant Ninja Turtles gehen wir dieses Mal in die Vollen und bringen euch eure Lieblingscharaktere aus allen Nick-Shows!

Es war ein unvergessliches Erlebnis für unser Team, diese bekannten Nickelodeon-Charaktere aufs Schlachtfeld der Götter zu führen– und ich bin extrem stolz auf diese Skins.

Jepp, ihr habt richtig gehört! Jeder dieser klassischen Nickelodeon-Charaktere sorgt jetzt in SMITE als Skin für einen der vorhandenen SMITE-Götter für Aufsehen: Danny Phantom Janus, Rocko Danzaburou, XJ9 Freya, Pulvertoastmann Gilgamesch und Eroberer Zim Amor. Außerdem könnt ihr ein Dutzend KOSTENLOSE kosmetische Nickelodeon-Belohnungen freischalten, wie das Meme-verdächtige SMASHING! Global Emote oder Gir Jump Stamp, indem ihr einfach nur Spiele in SMITE absolviert und Quests abschließt.

„Aufgeregt“ beschreibt nicht mal im Ansatz, wie unser Team reagiert hat, als die Kunde über das Nickelodeon-Crossover ins Studio flatterte. Unser Team hat sich voller Tatendrang und Leidenschaft ins Projekt gestürzt und seine verrückten Ideen zu coolen Inhalten gemacht. Das war zwar nicht unsere erste Zusammenarbeit mit dem Paramount-Team, aber in diesem Crossover sind so viele verschiedene Generationen von Kinderfernsehserien enthalten, dass man die Nostalgie hier förmlich spüren konnte. Wir hoffen, dass die Mitglieder der Community ebenso nostalgisch reagieren werden, wenn sie ihre Lieblings-Nick-Charaktere in SMITE sehen.

Das ist unser erstes Crossover, das Charaktere aus mehreren, komplett unterschiedlichen Shows enthält, was für das Team eine interessante Herausforderung darstellte. Beispiel gefällig? Wie verwandelt man einen temperamentvollen, mit einer Muskete bewaffneten Tanuki (Danzaburou) in ein fernsehsüchtiges Wallaby im Hemd (Rocko)? Natürlich indem man aus der Muskete eine Fernbedienung macht! Wir wollten jeden Charakter so entwerfen, dass seinem Nickelodeon-Ursprung Rechnung getragen wird.

SMITE ist seit der Erstveröffentlichung auf PS4 im Jahr 2016 weit gekommen: Waren es damals noch bescheidene 17 Götter, finden sich heute unfassbare 121 im Spiel wieder. Je mehr Götter es ins Spiel schafften, desto mehr Pantheons wurden eingeführt. Anfangs hatten wir klare Rahmenbedingungen: SMITE war das Schlachtfeld der Götter– weshalb wir auch nur tatsächliche Götter und Göttinnen aus vergangenen Tagen hinzufügen wollten.

Im Laufe der Zeit haben wir diese Bedingungen jedoch aufgeweicht. Das Team befand, dass König Artus aus der Artussage ein wunderbarer Kandidat für SMITE wäre. Er mag kein Gott sein, aber eine Sagengestalt ist er definitiv.

Nach dem Artus-Pantheon folgte Cthulhu, der legendäre Große Alte mit den vielen Tentakeln. Die Gesetze von SMITE sind simpel: Wenn die Menschen an einen Gott glauben, wenn sie über ihn sprechen, wird er real– das gilt auch für modernere Einträge wie Cthulhu. Diese legendären Figuren aus Geschichte und Mythologie brachten dringend benötigten frischen kreativen Wind aufs Schlachtfeld und ermöglichten uns, noch MEHR Charaktere einzuführen, die nicht ins „Standard“-Muster passten.

Während wir die Götterriege von SMITE stets weiter expandierten, wollten wir aber dennoch authentisch bleiben, weshalb diese Crossover-Charaktere nur als Skins und nicht als eigenständige Götter im Spiel auftreten. Wir glauben aber, dass die Community die Crossovers gut findet, weil sie auch die Kernideologie von SMITE widerspiegeln. Und wir begrüßen immer wieder gerne neue Spieler, deren Leidenschaft für die jeweiligen Marken, die wir so ins Spiel einfügen, genauso groß ist wie die unsere für die Pantheons in SMITE.

Das erste Nickelodeon-Crossover in SMITE war das legendäre „SMITE x Avatar – Der Herr der Elemente“-Crossover. Das Team bei Titan Forge Games steckt voller eingefleischter Avatar-Fans und hat sich enorm darüber gefreut, die Welt von Avatar in SMITE zum Leben zu erwecken. In diesem weltenverbindenden Crossover-Event mussten sich Aang, Zuko, Korra und Naga ihrer bis dato härtesten Prüfung stellen: dem Schlachtfeld der Götter.

Das Projekt stellte das Team von Titan Forge vor etliche technische Herausforderungen, die es zu überwinden galt. Ein Beispiel: Wie verwandeln wir Merlin, einen großen Erwachsenen, in ein Kind (Aang aus Avatar– Der Herr der Elemente)? Wir hatten uns für einen Aang-Skin für Merlin entschieden, weil dieser ebenfalls mit verschiedenen „Elementen“ hantiert. Das würde wohl am besten zu Aangs Charakter passen, aber Merlin sah einfach überhaupt nicht wie Aang aus. Due Leute, die jeweils für Modellierung, Rigging und Animation verantwortlich waren, mussten wirklich zusammenarbeiten, um den Skin Wirklichkeit werden zu lassen. Aang erhielt daraufhin die interne Bezeichnung „Götterstufe“-Skin. In seinem Skin finden sich keine Basis-Assets von Merlin wieder. Das einzige, was ihn noch mit Merlin verbindet, ist das Timing der Fähigkeiten. Er wurde komplett aus dem Nichts erschaffen. Jeder einzelne Teil des Aang-Skins wurde neu angefertigt, um sicherzugehen, dass Aang auf bestmögliche Art und Weise im Spiel dargestellt werden kann. Wir haben hier bei Titan Forge einige riesige Fans der Serie im Team, weshalb es nicht zu schwierig war, Bezüge zu finden, die wir ins Spiel bringen konnten.

Nach Avatar folgte ein weitere Nickelodeon-Klassiker: die Teenage Mutant Ninja Turtles. In diesem Crossover sorgten Leonardo, Donatello, Raphael und Michelangelo mit jeder Menge unglaublicher Inhalte aus der klassischen Animationsserie für Aufsehen. Cowabunga!

Ruby Rose, Blake Belladonna, Weiss Schnee und Yang Xiao Long aus der Hit-Animationsserie RWBY von RoosterTeeth waren im allerersten SMITE-Crossover mit von der Partie– und das mit gewaltigem Erfolg! Die Spieler feierten diese bombastischen Jägerinnen im Spiel und forderten weitere Crossover-Inhalte. SMITE betrat die Schattenwelt im „SMITE x Stranger Things“-Crossover, in dem vier Fanlieblinge aus „Stranger Things“ aufwarteten: Eleven, Hopper, der Gedankenschinder

und der Demogorgon.

Die Transformers rollten 2021 aufs Schlachtfeld der Götter– mit Optimus Prime, Megatron und Starscream. Und nur kurz darauf sorgte das Team von Titan Forge mit dem Monstercat-Crossover erneut für Furore. In diesem basslastigen Crossover definierten wir mithilfe von Musik mehrere EDM-inspirierte Skins wie „Crab Rave Khepri“. Gleich im Anschluss an dieses Projekt in SMITE folgte das Rambo-Crossover im April 2022.

Und unser letztes Crossover vor dem jetzigen war etwas vollkommen Neuartiges: ein Crossover mit Slipknot. In diesem gewaltigen Crossover fanden sich ganze NEUN neue Skins für die Götter in SMITE und dazu gab’s ein Musikpaket mit Original-Slipknot-Hymnen zum Headbangen. All diese Crossover gipfeln nun in unserem neuesten, unglaublichen Crossover: dem „SMITE x Nickelodeon“-Crossover-Event.

Zur Feier des Nickelodeon-Crossovers haben wir ein zeitlich begrenztes Angebote für alle PlayStation®Plus-Mitglieder zusammengestellt. Im Smite x Nickelodeon Plus Pack sind alle fünf Götter im Nickelodeon-Event enthalten (Eroberer Zim Amor, Rocko Danzaburou, XJ9 Freya, Pulvertoastmann Gilgamesch und Danny Phantom Janus) sowie die dazugehörigen Stimmenpakete. Das Angebot umfasst nicht die Nickelodeon-Skins oder kosmetischen Gegenstände.