PM: Disability Pride: Feiere mit der Disability Community, Creator*innen und Team Xbox (Microsoft Xbox Wire)

Erstmalig feiern wir vom Team Xbox den Disability Pride Month und rücken damit unsere außergewöhnliche Gaming- und Disability-Community in den Fokus. Als Mitglied dieser Community und Xbox Accessibility Program Managerin möchte ich betonen, wie wichtig es ist, Menschen mit Behinderungen zu feiern. Beim Disability Pride Month geht es darum, individuelle Fähigkeiten und Fertigkeiten als wertvolle Aspekte menschlicher Vielfalt anzuerkennen. Dazu gehören alle Behinderungen – sowohl sichtbare als auch unsichtbare. Der Aktionsmonat ist eine wunderbare Chance, die breite Vielfalt von Menschen zu würdigen, die sich unermüdlich für Barrierefreiheit und Inklusion in allen Lebensbereichen einsetzen. Gleichzeitig bietet es auch eine Gelegenheit für Xbox, die mehr als 400 Millionen Gamer*innen mit Behinderungen auf der ganzen Welt zu feiern. Denn Xbox möchte einen Raum schaffen, in dem Menschen mit Behinderungen nicht das Bedürfnis haben, diese zu maskieren oder zu verbergen, sondern in der Gaming-Community ein inklusives Umfeld vorfinden.

Als jemand mit mehreren unsichtbaren Behinderungen kenne ich die Tendenz, diese zu verbergen. Wir alle müssen als Gemeinschaft daran arbeiten, jene Hemmungen und Vorurteile abzubauen, die Menschen mit Behinderung daran hindern, ganz sie selbst zu sein. Sie sollten sich nicht mehr verstecken oder anpassen müssen, nur damit sich andere wohler fühlen. Es hat viele Jahre gedauert, aber mit der Unterstützung von Freund*innen und Familie habe ich gelernt, die Bedeutung meiner psychischen Gesundheit, meiner chronischen Schmerzen und meines Aufmerksamkeitsdefizits als wichtige Aspekte meiner Identität zu akzeptieren. Wie für so viele andere in der Disability Community ist die Akzeptanz meiner Identität Grundlage für meine Arbeit. Mehr noch: Sie hat mir erstaunliche Chancen eröffnet, an fantastischen Projekten mitzuwirken, die mir sehr am Herzen liegen. Dazu gehört auch der Bereich Mental Health in den Xbox Accessibility Guidelines, die im Mai veröffentlicht wurden.

Meine Verbindung zu dieser Community begann bereits mit der gemeinnützigen Arbeit, die mein Vater für verwundete Veteranen bei Warfighter Engaged leistet. Sie wuchs, als ich eine Karriere in der Beschäftigungstherapie anstrebte, bevor ich zu Xbox kam. Ich habe miterlebt, wie viele Menschen mit vorübergehenden oder dauerhaften Behinderungen ihren eigenen Weg gegangen sind. Für mich und viele andere spielen Games eine große Rolle dabei, soziale Kontakte zu knüpfen und eine Gemeinschaft zu finden, die sie jederzeit unterstützt. Spiele sind heutzutage ein fester Bestandteil der modernen Kultur, und jede*r sollte uneingeschränkt daran teilhaben können. Beseelt von diesem Grundgedanken setzen mein Team und ich uns auch weiterhin dafür ein, dass die Gemeinschaft von Menschen mit Behinderung gehört und einbezogen wird.

Zu Ehren des Disability Pride findest Du hier einige Beispiele, wie Xbox die Communities von Gaming und Menschen mit Behinderung im Juli und darüber hinaus unterstützt.

Team Xbox ist stolz darauf, diverse Funktionen und Services anbieten zu können, die es Menschen mit Behinderung erleichtern, in Kontakt mit anderen zu treten. Wir setzen auch weiterhin unsere Bemühungen fort, Videospiele möglichst barrierefrei für möglichst viele Spieler*innen zugänglich zu gestalten. Hier erfährst Du mehr zu dem Engagement.

Im Zuge des Disability Pride Month stellen die Xbox Ambassadors Geschichten rund um die Disability Community in den Fokus. Hier findest Du ihre Geschichten.

Menschen mit Behinderungen und Neurodiversität sind seit je her Gaming-Fans – egal ob sie die Games nur spielen oder als talentierte Entwickler*innen an ihrer Entstehung beteiligt sind. Ab sofort kannst Du im Microsoft Store auf Xbox, Windows und via Xbox Game Pass auf eine Reihe von besonderen Kollektionen zugreifen. Diese Spiele wurden von Menschen mit Behinderung und/oder Neurodiversität zusammengestellt oder sogar entwickelt und spiegeln ihre Lebensrealitäten wider. Tauche in die Sammlungen ein und erfahre mehr über chronische oder komplexe Erkrankungen. Die Titel thematisieren unter anderem eingeschränkte Mobilität, akustische Behinderungen, visuelle Behinderungen und Themen wie Lern-Behinderungen oder mentale Gesundheit.

Wirf einen Blick auf die Spiele-Sammlungen auf Windows und Xbox und erkunde die inklusiven Features. Wie wäre es beispielsweise mit einem Charakter, der eine Bein-Prothese nutzt?

In Zusammenarbeit mit den Gaming- und Disability-Communities von Xbox führen wir ein neues Gamerpic, Profilthema und Avatar-Items ein! Das Gamerpic und das Profil-Theme werden auf Konsole und in der Xbox PC-App verfügbar sein. Die neuen Avatar-Items findest Du hier. Die Inhalte sind je nach Land verfügbar.

Wenn Du mehr darüber erfahren willst, wie Xbox Menschen mit Behinderung unterstützt und Gaming für alle Menschen auf der Welt zugänglicher und inklusiver gestaltet, wirf einen Blick auf die folgenden weiterführenden Websites: Besuche die Xbox Gaming Accessibility Page nach den neuesten Inhalten, lese unseren Beitrag zum Global Accessibility Awareness Day oder erfahre auf unserer Support-Seite, welche Spiele barrierefreie Funktionen unterstützen.