PM: Neu im Xbox Game Pass: PowerWash Simulator, Last Call BBS, Escape Academy und vieles mehr! (Microsoft Xbox Wire)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Der Juli beginnt sommerlich mit zahlreichen neuen, brandheißen Spielen, Perks und Updates im Xbox Game Pass! Mit dabei sind einige absolute Fan-Favoriten wie Yakuza und viele weitere Top-Games. Am besten, Du wirfst direkt einen Blick auf die neuen Inhalte.

Last Call BBS (PC)

[email protected] – Fahre Deine Z5 Powerlance hoch und starte Last Call BBS! Der Barkeeper hat seinen Retro-Computer mit einer Fülle von Rätselspielen vollgepackt, die Du herunterladen und spielen kannst. Mach Dir keine Sorgen wegen des Kopierschutzes. Sie sind alle geknackt und bereit, gespielt zu werden – und das pünktlich zum Release im Xbox Game Pass!

Yakuza 0 (Cloud, Konsole und PC)

Yakuza 0 lässt den Glanz, den Glitzer und die hemmungslose Dekadenz der 1980er Jahre wieder aufleben. Kämpfe Dich mit Protagonist Kazuma Kiryu und dem wiederkehrenden Charakter Goro Majima quer durch Tokio und Osaka. Doch das Japan der 80er Jahre hat mehr zu bieten als nur Schlägereien: Von Diskos und Host*ess-Clubs bis hin zu SEGA-Spielhallen gibt es in der detailreichen, Neon-Welt unzählige Wege, sich zu amüsieren.

Yakuza Kiwami (Cloud, Konsole und PC)

Für seinen Freund nimmt Kazuma Kiryu die Schuld für den Mord an einem Gangster-Boss auf sich, den er nicht begangen hat. Nach zehn Jahren Haft kehrt er in eine fremde Welt zurück. Verstoßen von seiner Yakuza-Familie begibt sich Kazuma auf die Suche nach der Wahrheit hinter dem Vorfall, der sein Leben ruinierte.

Yakuza Kiwami 2 (Cloud, Konsole und PC)

Kazuma Kiryu will sich ein idyllisches Leben mit Haruka Sawamura aufbauen. Doch ein Mordanschlag droht, einen offenen Krieg zwischen dem Tojo-Clan und der Omi-Allianz zu entfachen. Nun muss Kiryu, der Drache von Dojima, nach Osaka reisen, um zwischen den rivalisierenden Clans zu vermitteln.

7. Juli – DJMax Respect V (Cloud, Konsole und PC)

[email protected] – DJMax Respect V ist der neueste Teil des gefeierten Rhythm-Franchise DJMax. Erlebe Tracks von beliebten Künstler*innen wie Marshmello, Porter Robinson und Yukika, exklusive Full HD-Musikvideos, Online-Multiplayer, neue Spielmodi und mehr!

7. Juli – Matchpoint: Tennis Championships (Cloud, Konsole und PC)

[email protected] – Die virtuelle Tennissaison beginnt genau jetzt: Schnapp Dir Deinen Schläger und erobere als Tennis-Champion die Weltrangliste – und das pünktlich zum Release im Xbox Game Pass! Der Fokus liegt dabei auf einer realitätsnahen Umsetzung des Schlägersports, bei der die richtige Taktik, die Positionierung sowie die Ballplatzierung ein zentraler Teil des Gameplays sind. Bewege Dich taktisch klug über den Platz und hole passgenau das Beste aus Deinen Aufschlägen heraus.

7. Juli – Road 96 (Cloud, Konsole und PC)

Road 96 ist ein verrückter, wunderbarer Roadtrip. Entdecke aufregende Orte und außergewöhnliche Menschen auf Deiner ganz persönlichen Reise in die Freiheit. Doch birgt jede weitere Meile neue Entscheidungsmöglichkeiten über den Ausgang Deines Abenteuers. Wirst Du die rettende Grenze erreichen?

14. Juli – Escape Academy (Konsole und PC)

[email protected] – Du bist das jüngste Mitglied der Escape Academy, wo vielversprechende Talente zu Meister*innen des Escape Rooms ausgebildet werden. Spiele über ein Dutzend großartig gestaltete Räume, die von erfahrenen Expert*innen für echte Escape Rooms entworfen wurden.

14. Juli – Meine Freundin Peppa Wutz (Cloud, Konsole und PC)

Begib Dich mit Deiner neuen Freundin Peppa Wutz auf ein spaßiges Abenteuer! Erstelle und kleide Deinen eigenen Charakter, läute die Türglocke und beginne eine Geschichte ganz nach Deinen Vorstellungen. Alles ist genauso wie in einer Folge der Fernsehserie – die liebenswerten Charaktere freuen sich schon, Dich kennenzulernen.

14. Juli – Overwhelm (PC)

[email protected] – Du bist zahlenmäßig unterlegen, hast nur noch wenig Munition und jetzt setzt auch noch die Paranoia ein … Overwhelm ist ein actionlastiger Horror-Plattformer im kultigen Pixel-Look, in dem Dir Deine Feinde haushoch überlegen sind – zumindest auf den ersten Blick. Plane Deine Taktik, rationiere Deine Munition und besiege die mächtigen Bosse!

14. Juli – PAW Patrol The Movie: Adventure City Calls (Cloud, Konsole und PC)

Eine große Stadt bedeutet große Abenteuer! Als Ryder und die PAW Patrol erfahren, dass Bürgermeister Besserwisser in einer geschäftigen Metropole an die Macht gekommen ist, müssen sie sich nach Abenteuerstadt begeben, um den Ort vor seinen selbstsüchtigen Plänen zu beschützen. Jetzt brauchen die Welpen Dich als Verstärkung für Team PAWsome!

14. Juli – PowerWash Simulator (Cloud, Konsole und PC)

In PowerWash Simulator setzt Du Hochdruck gegen jede Art von Schmutz ein. Freue Dich auf das unvergleichlich befriedigende Gefühl, wenn Du Auffahrten, Autos und Hauswände von unansehnlichem Dreck befreist und zum Strahlen bringst. Ob auch die Katze eine Hochdruck-Reinigung verträgt? Finde es heraus!

Jetzt verfügbar – House Flipper (Cloud, Konsole und PC)

[email protected] – Erst wenn Du Dir als Handwerker*in einen Namen gemacht hast, wird der Traum vom Eigenheim wahr! Um Arbeitslosigkeit musst Du Dir keine Sorgen machen, denn in Deiner Umgebung wimmelt es nur so vor Job-Angeboten: Reinigungen, Wände streichen, Heizungen reparieren, Klimaanlagen installieren – Du bist die Rettung für ratlose Anwohner*innen! Neugierig geworden? Dann lerne hier mehr über House Flipper.

Jetzt verfügbar – Marvel’s Avengers Introduces Jane Foster as The Mighty Thor

Jane Foster wird im neuen, kostenlosen Update als Mighty Thor Teil der Marvel’s Avengers. Sie besitzt die ganze Kraft und Macht des Donnergottes, aber mit ganz eigenen menschlichen Zügen. Dieses Update ergänzt die abwechslungsreichen Inhalte des Basisspiels – darunter eine ausgedehnte Einzelspieler*innen-Kampagne, zehn spielbare Held*innen und endlose Multiplayer-Action für bis zu vier Spieler*innen. Weitere Details findest Du hier.

Du willst noch mehr Xbox Game Pass Ultimate Perks im Juli? Dann besuche einfach die Perks-Galerie auf Xbox Series X|S oder Xbox One, in der Xbox App auf Windows PC oder in der Xbox Game Pass Mobile App.

Jetzt verfügbar – Fall Guys: Robo Rabbit-Kostüm

Kämpfe gegen bizarre Hindernisse, schiebe Dich an der ehrgeizigen Konkurrenz vorbei und überwinde die unbeugsamen Gesetze der Physik. Bahne Dir als Robo Rabbit – ein liebenswertes Androiden-Häschen – den Weg zur heiß begehrten Krone!

Jetzt verfügbar – FIFA 22: Supercharge Pack

Verstärke Dein Team mit dem Supercharge Pack, das 10 Top-Spieler mit einem Rating von 80 und höher enthält. Zusätzlich erhältst Du eine Auswahl von vier Leih-Spielern mit 95er-Rating, die Dein Team für insgesamt fünf Matches verstärken können.

12. Juli – MLB The Show 22: Summer Bundle

Feier den Sommer im Baseball-Stadion! Das MLB The Show 22 Summer Bundle ist da, mit einem Diamond Cover Athlete Choice Pack, einem Diamond Ballplayer Pack und fünf The Show Packs. Insgesamt ergibt das 29 Items, die für zusätzlichen Spielspaß sorgen!

13. Juli – Halo Infinite: Pass Tense Rocket Warthog Bundle

Passe Dein Arsenal in Season 2: Lone Wolves mit dem exklusiven Pass Tense Rocket Warthog Vehicle Coating, vier 2XP-Boosts und vier Challenge Swaps an!

14. Juli – Century: Age of Ashes – Krød Slaglands Dragon Bundle

Entfessle die Drachen in Season 1! Beanspruche Deinen Krød Slaglands-Drachen inklusive passender Rüstung, Player Icon und XP Booster.

Wie jeden Monat verlassen bestimmte Titel den Game Pass, um Platz für neue Spiele zu schaffen. Willst Du einen Titel dauerhaft Deinem Katalog hinzufügen, nutze als Mitglied Deine 20 Prozent Preisnachlass auf Spiele und 10 Prozent auf DLCs, die den Xbox Game Pass verlassen. Diese Rabatte gelten nur so lange, wie die Titel im Game Pass verfügbar sind.

Die neuesten Infos rund um den Xbox Game Pass erfährst Du jederzeit über die Xbox Mobile App, die neue Xbox (Beta) App auf Windows PC, oder hier auf Xbox Wire DACH. Folge außerdem den offiziellen Twitter-Kanälen @XboxGamePass und @PCGamePass_DACH sowie dem Instagram-Kanal von Xbox – so erfährst Du direkt die aktuellsten News aus dem Xbox Universum.