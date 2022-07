Lollipop Chainsaw: Remake soll 2023 erscheinen

360 PS3

Das frisch gegründete japanische Studio Dragami Games hat zum zehnjährigen Jubiläum von Lollipop Chainsaw (im Test, Note: 8.0) angekündigt, dass sie ein Remake des Originals, das damals auf PS3 und der Xbox 360 veröffentlicht wurde, entwickeln. Es soll bereits im nächsten Jahr erscheinen, bisher ist allerdings noch nicht bekannt, für welche Plattformen.

In diesem Comedy-Horror-Action-Titel spielt ihr die Cheerleaderin und neuerdings auch Zombiejägerin Juliet, die in einer kalifornischen High School mit einer Kettensäge gegen ihre zombifizierten Mitschüler kämpft. Mit dabei ist ihr frisch geköpfter Freund Nick, dessen Haupt nun einen dauerhaften Platz an Juliets Gürtel gefunden hat. Die Idee dahinter stammt von Suda 51, der offenbar aber nicht am Remake beteiligt sein wird.

Dragami Games besitzt mittlerweile die Publishing-Rechte für viele bestehende Kadokawa-Spiele und hat rund 30 Mitarbeiter aus der Entwicklungsabteilung übernommen. Gründer Yoshimi Yasuda aüßerte sich wie folgt zu der Ankündigung:

Wir, die ursprünglichen Entwickler von Lollipop Chainsaw, betrachten das Spiel als sehr wertvoll für uns und wollten, dass auch Spieler auf aktuellen Konsolen darauf Zugriff haben. Daher haben wir das geistige Eigentum an Lollipop Chainsaw von Kadokawa Games erworben und beschlossen, ein Remake zu entwickeln. Wir haben uns bereits mit Warner Bros. wegen der Entwicklung in Verbindung gesetzt und werden von ihnen bei diesem Unterfangen unterstützt.

An dem Remake sollen sowohl einige der damaligen als auch neue Entwickler arbeiten. Der Soundtrack der Originalversion, der aus 16 lizenzierten Liedern bestand, wird allerdings nicht mehr dabei sein, dafür erwartet euch komplett neue Musik. Außerdem möchte man aufgrund der jetzt verfügbaren besseren Konsolenhardware einen "realistischeren Ansatz für die Grafik" wagen.