Bevor ich aber zu diesem bedeutungsschwangeren aktuellen Thema komme, möchte ich euch beglückwünschen:

"Mit dem Kauf dieses Abo Premiums habt ihr eine hervorragende Wahl getroffen!" Für nur 83% des aktuellen Preises eines Döners erhaltet ihr 31 Tage lang unsere redaktionellen Inhalte – und finanziert auch gleich noch die restliche Website mit. Auch wenn das nicht reicht, um unsere Kosten zu decken, stemmt ihr so doch einen sehr merklichen Teil unserer monatlichen Umsätze; der Rest kommt von Auftragsarbeiten und Crowdfundings. Zum Vergleich: Nimmt man alle User zusammen, die ohne Abo hier surfen und auch sonst kein nennenswertes Geld da lassen (z.B. via Crowdfunding), so tragen diese via Anzeigenauslieferung theoretisch 2% zu den Umsätzen bei. Aber eben nicht wirklich, weil die Hälfte von ihnen Adblocker nutzt – so dass der wahre Beitrag der nichtzahlenden User, die immerhin Anzeigen zulassen, bei etwa 1% unserer Umsätze liegt. Ich sage es mal vorsichtig: Das ist nicht viel.

Man könnte sich nun als prinzipiell gewinnorientierter Inhaber schon fragen, wieso wir etwa 75% unserer Arbeit für 1% der Umsätze aufwenden, aber natürlich tun wir das nicht in erster Linie für die Kostenlos-Nutzer, sondern vor allem für euch. Wer nun aber als Kostenlos-Mitleser ins Grübeln kommt bei diesen Zeilen – oder auch bei der persönlichen Rechnung "Wie viel Spaß habe ich pro Monat mit 1 Döner im Vergleich zu 1 GamersGlobal" – , der (oder die) sei herzlich eingeladen, jetzt ein Premium-Abo abzuschließen!

Zumal gerade ein sehr günstiger Zeitpunkt wäre – ich kann angesichts der Teuerungsraten allüberall nicht ausschließen, dass auch wir noch in diesem Jahr unsere Preise werden anpassen müssen. 3,89 Euro – so viel kommen von 4,99 Euro ungefähr bei uns an (MwSt., Bankgebühren) – sind nicht mehr dasselbe wert wie vor zehn Jahren. Wir bieten aber mehr und vielseitigere Inhalte an als vor zehn Jahren, nicht weniger. Ihr seht das Problem.

Eine andere Lösung könnte sein, den Abo-Preis nicht oder nur leicht zu erhöhen, aber die Anzeigenlosigkeit des Premium-Abos erst ab der Gold-Stufe (10 ...