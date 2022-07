PM: Version 2.8 von Genshin Impact: Sommer! Nacht? Fantasie! (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

liebe Reisende! Hier ist das Entwicklerteam von Genshin Impact, das euch am 13. Juli mit der Version 2.8 von Genshin Impact –„Sommer! Nacht? Fantasie!“ in die Sommerzeit von Teyvat einlädt! Der Goldapfelarchipel ist wieder geöffnet für Außenstehende und präsentiert sich in einem neuen Gewand mit mehr Gebieten, Geschichten, Herausforderungen und Belohnungen. Mach dich bereit, in Gegenden einzutauchen, die du noch nie besucht hast, und entdecke die Kehrseiten deiner langjährigen Gefährten.

In der Zwischenzeit, ein Jahr nach Kaedehara Kazuhas erster Ankunft, scheint der wandernde Samurai seine Freundschaft mit dir vertiefen zu wollen, indem er dir seinenpersönlichen Legendenauftrag und seinen engen Freund Shikanoin Heizou vorstellt.

Ein Sommeraufenthalt am Meer

Im Vergleich zu den vorherigen Inselabenteuern soll die diesjährige Aktion „Ein Sommeraufenthalt am Meer“ noch mehr Überraschungen bringen, da der Goldapfelarchipel eine drastische Umgestaltung erfährt: Frische neue Landschaften und vielfältige Geschichten sind in der gesamten Aktion zu finden; üppigere Belohnungen, darunter eine große Anzahl neuer Schatztruhen, und die Chance, die 4-Sterne-FigurFischl zusammen mit ihrer neuesten Kleidung zu erhalten, sind alle in begrenzter Zeit verfügbar.

Reisende, die in diesem Sommer den Goldapfelarchipel besuchen, können sich auf einige ernsthafte Erkundungen gefasst machen. Jedes Inselgebiet wurde mit verschiedenen Themen und Rätseln neu ausgestattet. Xinyan, Fischl, Kazuha und Mona, die mit uns reisen, scheinen auch ihre geheimen Verbindungen zu bestimmten Gebieten zu haben, in denen du auf geheimnisvolle Gegenden mit Gefahren und Schatz stoßen kannst.

Segeln ist immer das Highlight der Inselfreizeiten. In diesem Sommer kannst du entweder mit deinem Wellenreiter eine schnelle Fahrt auf dem speziell entworfenen Kurs machen oder mit Freunden online in See stechen. „Reminiszenzführung“ ist zum Beispiel eine Aktion speziell für mehrere Spieler und besitzt drei verschiedene Spielmodi. Im „Schiffseskorte“-Modus müssen alle Teilnehmer das große Steinfloß bis zum Ziel beschützen, während du im „Sturmangriff“-Modus auf deinem eigenen Wellenreiter fahren und schwebende Plattformen entern musst, um Gegner auszuschalten. Im „Abstieg“-Modus startest du von einer hohen Plattform in der Luft und kämpfst dich nach unten, während du und deine Mitspieler in der Luft schweben.

Wenn du am Strand spazieren gehen möchtest, vergiss nicht, während der Aktion „Resonierende Visionen“ die besonderen Meeresschnecken zu sammeln. Wenn du die Meeresschnecken einsammelst, kannst du dir die in ihnen verborgenen Geschichten anhören und wenn du eine bestimmte Anzahl von Meeresschnecken erreicht hast, wirst du sie gegen Fischls brandneue Kleidung einlösen können! Insgesamt bietet der diesjährige Goldapfelarchipel nicht nur altgedienten Reisenden ein vertrautes Gefühl, sondern auch eine Menge neuer Erkundungsvorrichtungen und Handlungen für alle!

Freundschaft pflegen

Während du dich mit anderen Figuren auf den Inseln vergnügst, kannst du in Version 2.8 mit noch mehr alten und neuen Freunden Zeit verbringen. Diluc, Kaedehara Kazuha und die brandneue spielbare 4-Sterne-Figur Shikanoin Heizou tauchen in den neuesten Aktionen und Geschichten auf.

Als eine der ersten spielbaren Figuren erhält Diluc eine brandneue Kleidung! Die Kleidung, die einen unverwechselbaren Stil, neue Warteanimationen und neue Effekte bietet, wird bald beim Händler erhältlich sein. In der Zwischenzeit kannst du ihre Hintergrundgeschichte und eine Testphase in der Herausforderungsaktion „Zwist im Verborgenen“ finden.

Nachdem er seit über einem Jahr im Spiel ist, beginnt Kaedehara Kazuha endlich seinenpersönlichen Legendenauftrag. Kazuha stammt aus einer bekannten Familie von Schwertschmieden in Inazuma und seine Geschichte scheint mit einem geheimnisvollen Schwert und einem Duell zu tun zu haben. Mehr darüber erfährst du in seinem Legendenauftrag „Acer Palmatum“.

Auch Kazuhas Freund Shikanoin Heizou wird in der kommenden Version sein Debüt geben. Heizou ist ein junger, genialer Verbrechensaufklärer der Tenryou-Verwaltung, der an vorderster Front im Kampf gegen kriminelle Superhirne arbeitet. Und auch Kujou Sara schätzt seine Fähigkeiten bei der Verbrechensaufklärung sehr, trotz seiner freien und widerspenstigen Art. Du kannst an seiner Arbeit an seinem Einladungsereignis teilnehmen.

Im Kampf ist Heizou unser erster Nahkampf-Katalysatorbenutzer. Obwohl er einen Katalysator schwingt und ein Göttliches Auge trägt, sind seine Elementarfähigkeit und seine Spezialfähigkeit genau wie sein Standardangriff waffenlose Kampftechniken. Seine Elementarfähigkeit löst eine Faust der Brüderlichkeit aus und wenn er seine Elementarfähigkeit auflädt, kann er spezielle Stapelungen von „Deklination“ erhalten. Sobald Heizou eine bestimmte Anzahl von „Deklinations“-Stapelungen erreicht hat, erhöhen sich der zugefügte Schaden und der Wirkungsbereich seiner Elementarfähigkeit. Seine Spezialfähigkeit setzt einen Tritt des konzentrierten Winds ein, der Feinde in der Nähe anzieht und Anemo-Flächenschaden verursacht. Wenn die Gegner gleichzeitig unter dem Einfluss vom Hydro-, Pyro-, Kryo-oder Elektro-Element stehen, wird eine verzögerte Folgeexplosion ausgelöst, die Schaden des entsprechenden Elementartyps verursacht. Außerdem kann Heizou den Ausdauerverbrauch der eigenen Gruppenmitglieder beim Rennen verringern.

Shikanoin Heizou wird in der frühen Phase von Version 2.8 im Aktionsgebet für die Rückkehr von Kaedehara Kazuha und Klee verfügbar sein. Yoimiyas Rückkehr wird in der späteren Phase der Aktualisierung verfügbar sein.

Noch mehr Belohnungen

In Version 2.8 warten auch mehr Aktionen und Belohnungen darauf, von dir entdeckt zu werden. Mit dem „Mechanisches Perpetuum-Mobile-Puzzle“ kannst du zum Beispiel ein spezielles Rätselspiel lösen und eie neue Dekoration in deiner Kanne der Vergänglichkeit erhalten.

Zu guter Letzt möchten wir alle PS-Plus-Mitglieder daran erinnern, dass das kostenlose PS-Plus-Paket nach der Veröffentlichung von Version 2.8 erneuert wird. Vergiss also nicht, dein PS-Plus-Paket mit 50.000 Mora, Eines Helden Weisheit ×20, mystisches Verstärkungserz ×15 und zerbrechliches Harz ×2 kostenlos zu erwerben!

Und das war’s für heute mit unseren Neuigkeiten! Wir würden uns freuen, dich auch beim nächsten Mal begrüßen zu dürfen, und neue Informationen über die nächste Etappe deiner Reise bekanntzugeben.