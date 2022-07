Challenge of the Tentacle: Kostenloses Escape-Room-Adventure erschienen

PC Linux

Im Jahr 2019 entführte euch der Indie-Entwickler Amir Matouk mit The Secrets of Jesus (zur News) in ein außergewöhnliches Bibel-Abenteuer, nun werdet ihr in seinem neusten Point-and-Click-Adventure Challenge of the Tentacle dazu verdammt, die Welt zu retten. Dafür schlüpft ihr in die Rolle eures Lieblings-Nerds Bernard aus Maniac Mansion und Day of the Tentacle, der durch eine List von Purpur-Tentakel in seinem Zimmer eingesperrt wurde und nun von dem fiesen Saugnapfungeheuer herausgefordert wird, zu entkommen. Sollte er es nicht schaffen, ist die Welt dem Untergang geweiht und wird in Purpur erstrahlen...

Soviel zur Hintergrundgeschichte des optisch an Maniac Mansion Mania (zum User-Artikel) erinnernden Spiels. In einer für ein Indie-Adventure vergleichsweise hoch aufgelösten Umgebung rätselt ihr euch mit Bernard in typischer Escape-Room-Manier durch zwölf knifflige Rätsel. Solltet ihr einmal nicht weiterkommen, könnt ihr euch auch an Bernards PC ein paar Tipps holen. Für diese Tipps und falsch eingegebene Antworten erhaltet ihr Strafpunkte, so dass ihr am Ende des Spiels eure Leistung einordnen könnt.

Challenge of the Tentacle dürfte euch für ein oder zwei Stunden beschäftigen - wenn ihr keine Erfahrungen mit solchen Rätseln habt, vielleicht sogar noch länger. Ihr könnt es ab sofort inklusive Sprachausgabe auf Deutsch und Englisch für Windows und Linux kostenlos auf itch.io herunterladen.