Montagmorgen-Podcast #448

Teaser Am Samstag verwandelte sich ein Parkplatz in Putzbrunn zur Sammelstelle für feierwütige Videospiel-Fans. Ein Tag zum Ausruhen muss ausreichen zur Erholung, also wird heute wieder fleißig gecastet!

Es war nach langer Hungerstrecke wieder so weit, am Samstag konnte endlich wieder ein GamersGlobal-Grillfest stattfinden. Es wurde reichlich gegessen, getrunken, sich unterhalten und noch vieles mehr. Wenn ihr nicht dabei sein konntet, müsst ihr ganz stark sein: Denn diverse Anekdoten zur Festitivität werden in diesem Podcast zum Besten gegeben, egal ob es um wild spielenden Nachwuchs oder den Getränkekonsum, Nahrungsversorgung oder andere Themen geht. Doch keine Sorgen, danach geht es auch den Userfragen und der Vorschau an den Kragen!

Die Timecodes dieser Folge: