PM: Pride Month 2022: Hier kommt Mina! (Square Enix)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Und weiter geht's mit den Pride-Feierlichkeiten!

In vorherigen Artikeln haben wir euch ein paar unserer LGBTQ+-Kolleg:innen vorgestellt, sie gefragt, was ihnen dieser Monat bedeutet und versucht, sie ein bisschen besser kennenzulernen.

Uns ist aufgefallen, dass wir euch dabei zwar Mina präsentiert, euch aber im Grunde gar nichts über das Pride-Maskottchen selbst verraten haben.

Und deshalb dachten wir, dass wir einfach mal mit Mina über ihre Person reden sollten.

Man kennt dich seit ein paar Jahren als das Pride-Maskottchen von Square Enix. Kannst du uns ein bisschen mehr über dich erzählen, deinen Namen, deine Pronomen und wo du herkommst?

Mina: Hey! Aber gerne! Ich heiße Mina! Ich bin Teil der LGBTQ+-Community, und ich bin nicht-binär und nutze die Pronomen dey/demm. Ich wurde von Toshiyuki Itahana erschaffen. Der entwickelt viele coole Charaktere und hat mich als eine Botschaft der Akzeptanz eingeführt.

Großartig! Kannst du uns ein bisschen mehr über deine Persönlichkeit erzählen?

Mina: Ich bin ein freier Geist! Ich will Liebe in der Welt verbreiten.

Es gibt einfach viel zu viele Menschen, die Angst haben, sich frei und offen selbst auszudrücken, und ich will ein positiver Einfluss sein, der sie wissen lässt, dass sie sein können, wer sie sein wollen, und dass sie stolz darauf sein können, wer sie sind. Liebe ist Liebe, und du musst dich selbst lieben!

Oh! Ich mag auch Partys und Obst... beides kann so farbenfroh sein. Und von beidem brauchen wir auf jeden Fall mehr.

Weißt du, den letzten Teil hatten wir nicht erwartet, aber vielleicht könntest du noch über andere Vorlieben sprechen. Und Abneigungen und Hobbys!

Mina: Hmmm, um ehrlich zu sein, ist meine Vorlieben-Liste äußerst lang, aber ich werde ein paar Sachen mit euch teilen und nicht ewig über LGBTQ+-Medien sprechen... Nun, es gibt da diese eine Serie, die ich total toll finde, wo... Nein, ich muss mich konzentrieren, ich kann das!

Ich liebe es, Leute zu treffen, wirklich. Alles, was man mit anderen Leuten tun kann, ist auch etwas, aus dem man ein Hobby machen kann. Joggen, neue Orte besuchen, neue Leute treffen, Musik hören, eine gute Zeit haben und sich nicht darum kümmern, was sich irgendjemand dabei denkt. Ich glaube, du verstehst, warum ich den Pride Month so sehr mag.

Und bezüglich Abneigungen... Ich versuche, mich nicht groß mit ihnen aufzuhalten. Wenn du zu viel Zeit damit verbringst, was du nicht magst, kann das wirklich deine geistige Gesundheit angreifen. Wogegen ich also wohl die größte Abneigung habe ist... Abneigung im allgemeinen. Es ist okay, irgendwas nicht zu mögen, aber wenn du alles und jeden runtermachst, dem du abgeneigt bist, dann verletzt das die Leute wirklich. Und das mag ich gar nicht.

Wollen wir uns mit etwas Positiverem befassen, und zwar mit der LGBTQ+-Community: Wie unterstützt du sie?

Mina: Mein Ziel... Meine Aufgabe... Mein Lebenszweck ist, eine Erinnerung dafür zu sein, dass unsere Spiele und die Square Enix-Fan-Community für ALLE da sind. Die LGBTQ+-Community braucht viel Unterstützung, und manchmal besteht diese Unterstützung aus der Aufklärung über aktuelle Ereignisse, dem Aufzeigen, wo es an Support fehlt oder dem Weisen des richtigen Wegs, damit Square Enix auch gute LGBTQ+-Verbündete sind.

Wenn wir wirklich ALLE miteinbeziehen wollen, dann kann das manchmal ein bisschen Arbeit machen!

Wo lebst du? Woher bist du gekommen?

Mina: Ich lebe dort, wo auch immer der Wind (oder meine Sneaker) mich hinführen! Also: Überall, würde ich mal sagen.

Und wo ich herkomme... Ist es zu schmalzig, wenn ich sage, dass ich eine Manifestation der Liebe für alle Leute in der Welt bin? Nun, zu dumm, denn genau das ist die Antwort. Ich meine, es steckt ja schon in meinem Namen.

Um etwas spezifischer zu sein, ich wurde als erstes in Tokio gezeichnet. Die Hoffnung von Itahana-san auf eine freiere und diversere Welt, kombiniert mit der Liebe, die ich von Menschen in aller Welt spürte, hat mich zum Leben erweckt! Ich war eine Zeichnung auf Papier, aber jetzt bin ich hier in der realen Welt!

Wenn du gehst, wo immer der Wind dich hinführt... Wie schnell kannst du laufen? Oder saust du etwa durch die Lüfte?

Mina: Oh, das ist eine gute Frage! Ich glaube, dass ich superschnell bin, aber ich habe meine Zeit noch nie gestoppt, also weiß ich das nicht genau. Es gibt ja sogar Clubs für Leute, wo sie gemeinsam joggen, laufen, Rad fahren - und das alles bei Square Enix. Aber ich vergesse immer, meine Läufe zu protokollieren.

Ich melde mich nochmal deswegen bei euch.

Aber beim Fliegen bin ich überhaupt nicht schnell, ich mag es, den Wind in meinen Federn zu spüren. Ich gleite eher.

Nun, wir freuen uns, dich deswegen irgendwann nochmal anzusprechen! Gibt es sonst noch was, das du uns sagen wolltest? Irgendeine Anmerkung?

Ich will alle daran erinnern, dass die Pride-Klamotten in unserem Online-Store (featuring ME) immer noch für begrenzte Zeit im Angebot sind! Alle Gewinne gehen an den guten Zweck, beispielsweise an GLAAD und Stonewall um deren Arbeit für LGBTQ+-Menschen in der ganzen Welt zu unterstützen! Bitte verpasst nicht die Chance, euch mein süßes Gesicht zu holen, während ihr gleichzeitig diese guten Zwecke unterstützt.

We also have a Pride Month Giveaway going on that includes some great LGBTQ+ and Pride themed prizes, along with the chance to get a personalized sketch from my creator, Toshiyuki Itahana! Time’s running out so be sure to sign up now!

Wir wollen dafür sorgen, dass LGBTQ+-Pride nicht etwas ist, das einen Monat im Jahr hochkocht und dann bis zum darauffolgenden Jahr wieder in Vergessenheit gerät. Die Square Enix Pride-Gruppe wird für mehr Aktivititäten jenseits des Juni zusammenarbeiten, und wir hoffen, dass unsere LGBTQ+-Fans und -Verbündeten aufmerksam bleiben und am Start sind, wenn wir mehr zu erzählen haben.

Bis dahin - bleibt sicher und gesund da draußen, und liebt, was ihr seid! Ihr seid die einzigen, die wir von euch haben!

Bis später!

Danke für das Gespräch, Mina, und danke euch allen für die Unterstützung, die ihr der LGBTQ+-Community zukommen lasst - nicht nur während des Pride Month, sondern das ganze Jahr über, und das jedes Jahr.

Wenn ihr an unseren Pride-Aktivitäten teilnehmen wollt, dann folgt Square Enix doch einfach auf Social Media: