Buntes Inselleben

PC Switch MacOS

Teaser Im neuen Gameplay-Trailer von Return to Monkey Island gab es nun auch Figuren in Bewegung zu sehen. Wie kommt der ungewöhnliche Grafikstil bei euch an?

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Update mit dem Ergebnis:



Eure Meinungen sind da und sie könnten unterschiedlicher nicht sein. Auch wenn ein Großteil der Stimmen auf die Option "gefällt mir nicht" vergeben wurde, liegt diese Antwortmöglichkeit nur sieben Prozent vor denen, die den Grafikstil des neuen Monkey Islands mögen. Ein ebenfalls beachtlicher Teil von euch hat hingegen keine starke Meinung zur Guybrushs neuer Optik.

Gefällt mir nicht 39% Gefällt mir 32% Neutral 30%

Ursprüngliche News:Diese Woche wurde der erste Gameplay-Trailer von Return to Monkey Island vorgestellt, der nun auch Guybrush und andere Figuren in Aktion zeigte. Der Stil der Grafik, insbesondere beim Character Design, stieß dabei auf ein gemischtes Echo. Serienschöpfersah sich auf seinem Blog sogar so vielen Kommentaren ausgesetzt, die ihn persönlich angriffen , dass er die Kommentarsektion schloss und dann seinen Blog vorerst vom Netz nahm.Wie seht ihr es? Dämpft der Grafikstil eure Vorfreude, mögt ihr den bunten neuen Look oder steht ihr ihm neutral gegenüber, seht euch vielleicht sogar an der Seitenlinie und versteht die Aufregung nicht? Verratet es uns in der unten eingebundenen Umfrage.Ihr könnt eure Stimme in der Umfrage unten bis zum Montag um 09:00 Uhr abgeben – wenn ihr eure Meinung ändert, könnt ihr auch bis dahin noch eine andere Antwort einloggen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Ihr habt Ideen für eine Sonntagsfrage? Dann schickt doch eine PN an Hagen . So wurde beispielsweise diese Sonntagsfrage vom User TheLastToKnow angeregt.