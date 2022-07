PM: Next Weeks on Xbox: Neue Spiele vom 4. bis zum 8. Juli (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Willkommen bei Next Week on Xbox! Wie immer stellen wir Dir alle neuen Spiele vor, die bald für Xbox Series X|S und Xbox One erhältlich sind! In dieser und der kommenden Woche erscheinen wieder eine Menge Titel für Deine Lieblingskonsole – hier siehst Du, welche neuen Games Dich erwarten. Klick Dich einfach durch die Spiel-Details, um mehr zu möglichen Vorbestellungen zu erfahren (Änderungen vorbehalten).

Cursed Island

Du sitzt auf einer einsamen mysteriösen Insel fest und hast nur ein Ziel: von der Insel flüchten. Bewaffnet mit Deiner treuen Spitzhacke gräbst und hackst Du Dir Deinen Weg und stellst Dich wagemutig den unterschiedlichsten Monstern. Wird Dir die Flucht gelingen?

Rush Rally Origins

Xbox One X Enhanced – Rush Rally Origins kombiniert kultige Rally-Action, die vertraute Top-Down-Perspektive und brillante Grafik zu einem Rennsport-Erlebnis der Extraklasse! Auf Deinem Weg zum Ruhm stellst Du Dich 36 Strecken, verteilt über die ganze Welt! Beweise Dein Fahrgefühl auf vielen verschiedenen Bodentypen und wechsle bei Bedarf sogar die Wetterbedingungen oder die Tageszeit.

Overrogue

Optimiert für Xbox Serie X|S / Smart Delivery – In der Unterwelt, wo Kreaturen aller Formen und Größen leben, ist ein Auswahlkampf angekündigt, um den nächsten Overlord zu bestimmen. Um Deine Eignung zu beweisen, kämpfst Du Dich durch gefährliche Labyrinthe und stellst Dich unerschrocken den Kreaturen der Unterwelt. In jedem neuen Verlies wartet ein anderes Kartendeck, dessen Größe kontinuierlich steigt. Mehr als 300 verschiedene Karten und 150 Schätze warten auf Dich!

Quintus and the Absent Truth

Optimiert für Xbox Serie X|S / Smart Delivery – Alan Shaws Tochter ist verschwunden und der einzige, der ihm bei der Suche helfen könnte ist eine kleine Maus namens Quintus. Begleite dieses seltsame Paar auf ihrer Suche nach Antworten, bei der ihnen ihre unterschiedliche Größe zugutekommt. Nur gemeinsam können sie der Wahrheit auf die Spur kommen.

MADiSON

Optimiert für Xbox Serie X|S – MADiSON ist ein schauriger Psycho-Horror aus der Ego-Perspektive mit eindringlicher Atmosphäre, der eine fesselnde Geschichte erzählt. Durch eine „besessene“ Sofortbildkamera verbindest Du die Welt der Menschen mit dem Jenseits. Löse Rätsel, erkunde Deine Umgebungen und versuche vor allem zu überleben! Während Deines Abenteuers wirst Du von MADiSON heimgesucht, dem Geist eines bösartigen Mörders, der Dich dazu zwingt, ein düsteres Ritual fortzusetzen, das vor Jahrzehnten begonnen hat.

Matchpoint: Tennis Championships

Xbox Game Pass / Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Die virtuelle Tennissaison beginnt genau jetzt: Schnapp Dir Deinen Schläger und erobere als nächste*r Tennis-Champion die Weltrangliste – und das pünktlich zum Release im Xbox Game Pass! Der Fokus liegt dabei auf einer realitätsnahen Umsetzung des Tennissports, bei der die richtige Taktik, die Positionierung sowie die Ballplatzierung ein zentraler Teil des Gameplays sind. Bewege Dich taktisch klug über den Platz und hole passgenau das Beste aus Deinen Aufschlägen heraus.

QUByte Classics – Zero Tolerance by Piko

Zero Tolerance ist ein Arena-Shooter der alten Schule, in dem Du Deine Gegner – in diesem Fall böse Aliens – mit Waffen, Granaten und sogar Laserkanonen ausschaltest. Du bist Anführer*in der Elite-Truppe Zero Tolerance und bestimmst, aus welchen Spezial-Kämpfer*innen sich Dein Team zusammensetzt. Wähle weise, denn jedes Team-Mitglied verfügt über andere, einzigartige Fähigkeiten.

Adventures of Chris

Adventures of Chris ist ein kunterbunter Plattformer im Stil der 90er Jahre – vollgepackt mit skurrilen Held*innen, Schurken und Plänen zur Welteroberung. Du schlüpfst in die Rolle von Chris, einem pummeligen Außenseiter, der sich todesmutig einer Reihe gefährlicher Superschurken stellt. Auf seiner Mission, die Chris rund um den Globus führt, nutzt Du seine ziemlich skurrilen Superkräfte, um dem Bösen immer einen kleinen Schritt voraus zu sein. Wirst Du die Welt retten können?

Crypt of the Serpent King Remastered 4K Edition

Optimiert für Xbox Serie X|S – Goblins, Riesenspinnen, Skelette, Orks und mehr hausen in den Tunneln und Hallen der Unterwelt – und sie alle wollen Dir an den Kragen! Schnapp Dir schnell eine Waffe Deiner Wahl und stelle Dich den gefährlichen Monstern! Doch wähle die Art Deiner Waffe weise – denn je nach Gegnertyp verschaffst Du Dir entweder den entscheidenden Vorteil oder wirst in die Enge getrieben.

Eternal Hope

In Eternal Hope erlebst Du die Geschichte von Ti’bi, einem einsamen Jungen, der die Liebe seines Lebens verloren hat. Zusammen mit ihm begibst Du Dich auf eine wahrlich außergewöhnliche Reise. Dein Ziel ist es, die Seele seiner geliebten Freundin aus der Schattenwelt zu befreien. Diese unbekannte Welt zu erreichen, ist jedoch gar nicht so leicht …

Klonoa Phantasy Reverie Series

Klonoa Phantasy Reverie Series ist ein klassischer Side-Scrolling-Plattformer, in Dem Du in eine bunte exotische Welt eintauchst. Auf Deiner Reise triffst Du jede Menge skurrile Charaktere, von denen einige Deine Freund*innen werden, andere sich jedoch als gefährliche Feind*innen herausstellen könnten. Doch nur, wenn Du die richtigen Entscheidungen triffst, kannst Du diese außergewöhnliche Welt retten.

Strong Moon

Strong Moon ist ein fantastisches Action-Abenteuer ganz im Stil der kultigen Zeichentrick-Serien der 90er Jahre. Begleite den Protagonisten Strong Moon auf seiner Reise, um seinen Bruder zu retten, der von einem verrückten Zauberer entführt wurde. Erkunde die Welt von Lunaria und werde stärker mit Hilfe neuer Verbündeter und der mysteriösen Lunar Essence.