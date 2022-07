PM: Rabbids®: Party of Legends Launch-Trailer veröffentlicht (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf, 1. Juli 2022 – Für das kürzlich erschiene Partyspiel Rabbids®: Party of Legends ist nun der offizielle Launch-Trailer verfügbar. Die verrückte Minispiel-Sammlung ist ab sofort für Nintendo Switch, Stadia, PlayStation 4 und Xbox One, einschließlich PlayStation 5 und Xbox Series X|S über Abwärtskompatibilität, verfügbar.

​Der Trailer zu Rabbids: Party of Legends kann unter folgendem Link gefunden werden:

Die AT-Version des Videos kann hier gefunden werden.

Bei Rabbids: Party of Legends handelt es sich um eine offline Minispiel-Sammlung von 50 Minispielen. Bis zu vier Spieler:innen können sich gemeinsam in die ausgelassene Action stürzen. Möglich ist ein 2-gegen-2 oder ein wildes Jeder-gegen-jeden-Spiel. Außerdem können Favoriten-Spiellisten mit den Lieblingsminispielen für den perfekten Party-Abend erstellt werden. ​

Abseits des Partymodus können mit dem Affenkönig und seiner Kohorte unterschiedliche Länder im bereist werden. Die Rabbids bringen eine Story in vier Kapiteln, gespickt mit lustigen Spielen, die unterhaltsame Momente und verschiedene Charaktere bieten.

Dank anpassbarer und intuitiver Steuerung ist Rabbids: Party of Legends für die ganze Familie geeignet und bietet auch unterhaltsame Momente ​ während des Zusehens.

Weitere News zu Ubisoft Spielen gibt es auf unserem offiziellen Blog unter Ubisoft News.

Alle Angebote zu Ubisoft Spielen gibt es in unserem offiziellen Ubisoft Store.

Im Ubisoft Store findet derzeit bis zum 6. Juli, 16 Uhr der Summer Sale statt. Neben Rabatte auf PC-Spielen in Höhe von bis zu 75 % erhalten Gamer:innen, die während dieses Zeitraums für mindestens 20 € imUbisoft Storeeinkaufen, eine Wallet-Belohnung in Höhe von 10 €.*

*Gilt nicht für Vorbestellungen, virtuelle Währungspakete, Merchandise, Just Dance Unlimited, Abonnement-Dienste sowie in-game Shops. Das Angebot kann im Aktionszeitraum nur einmalig in Anspruch genommen werden. Die Qualifikation für das Angebot kann durch mehrere Käufe erreicht werden. Endet am 06.Juli 2022 um 16 Uhr.