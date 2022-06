PM: Spiele ab sofort mit der Xbox App auf Deinem 2022 Samsung Smart TV (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

In Partnerschaft mit Samsung bringen wir die Xbox App auf die neuen 2022 Samsung Smart TVs. So spielst Du Hunderte von Cloud-fähigen Spielen ganz ohne Konsole – direkt auf Deinem Fernseher! Ab sofort kannst Du auf diese Weise fantastische Titel der Xbox Game Pass-Bibliothek wie Halo Infinite, Forza Horizon 5 und den Microsoft Flight Simulator so einfach spielen, wie noch nie.

In über 27 Ländern kannst Du nun Deinen 2022 Samsung Smart TV einschalten, zur Xbox App im neuen Samsung Gaming Hub oder Media Hub navigieren, Deinen Bluetooth-Controller anschließen und spielen. Gaming via Smart TV ist damit genauso einfach und unkompliziert wie das Nutzen jeder anderen Streaming App auf Deinem TV. Hier erfährst Du alles, was Du zur Einrichtung wissen musst.

Das Spielen von Xbox Games auf Deinem 2022 Samsung Smart TV funktioniert nahtlos. Um direkt in Dein nächstes Lieblingsspiel einzutauchen, brauchst Du folgendes:

Abhängig davon in welcher Region Du spielst, gibt es zwei Möglichkeiten, die Xbox App auf Deinem 2022 Samsung Smart TV aufzurufen.

Wie bereits im Juni angekündigt, geht Xbox gemeinsam mit Samsung den ersten Schritt, die Welt des Gaming noch mehr Menschen zugänglich zu machen. Und wir werden Euch auch in Zukunft über die die Verwirklichung unserer Vision auf dem Laufenden halten. Ab sofort brauchst Du nur noch einen Xbox Game Pass Ultimate und einen Controller, um gemeinsam mit Deinen Freund*innen in die Welt von Xbox einzutauchen.

Wir können es nicht abwarten zu erfahren, wie Eure Spielerfahrung auf 2022 Samsung Smart TVs aussehen wird: Also teilt fleißig Euer Feedback mit uns, sodass wir Xbox gemeinsam noch besser machen können. Weitere Details zu Cloud Gaming findest Du hier.