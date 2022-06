PM: Arcade Paradise erscheint am 11. August auf PS4 & PS5 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

der CEO und Gründer von Nosebleed Interactive. Wir haben jetzt ungefähr drei Jahre lang unser Retro-Arcade bzw. Management Simulationsspiel, Arcade Paradise, entwickelt und ich freue mich sehr (und bin so erleichtert!), euch das Spiel für den 11. August auf PS4 und PS5 ankündigen zu können – ihr könnt das Spiel jetzt schon über PS5 auf eure Wunschliste setzen.

Arcade Paradise ist ein Arcade-Management-Simulator im Stil der 90er – mit dem besonderen Feature, dass jedes Spiel auch spielbar ist.

Ihr seid Ashley, ein 19-jähriger Studienabbrecher. Euer Vater, großartig gespielt vom ausgezeichneten Doug Cockle (ihr kennt ihn vielleicht als Geralt aus der Witcher-Serie), hat euch die Aufgabe übertragen, die alltäglichen Geschäfte des Waschsalons der Familie, King Wash, zu leiten. Interessant wurde der Job, als ihr entdeckt habt, dass die verstaubten alten Arcade-Maschinen, die im Hinterraum rumliegen, mehr Business-Potenzial mit sich bringen als die Waschmaschinen. Ka-Ching! Ashley dreht kreativ auf und ihr macht euch mit auf eine Reise, in der ihr vom anstrengenden Sackgassenjob zum Arcaden-König expandiert und erlebt, wie es wäre, eure eigene Spielhalle zu betreiben.

Es gibt im Spiel über 35 komplett spielbare Spiele, die ihr freischalten könnt. Sie wurden alle frisch aufgebaut und bringen eigene Steuerung, Geschichten, Missionen und HighScores mit. Aus Entwicklerperspektive hat uns das vor einige Herausforderungen gestellt! (Mehr darüber erzählen wir aber ein anderes Mal.)

Ich freue mich auch, dass ich euch unseren neuen Release-Date-Trailer zeigen kann, The Grind, in dem ihr die Kern-Spielmechanik sehen könnt. Ihr erfahrt, wie ihr Gewinne verwaltet, euch durch (ziemlich videospielartige), scheinbar öde (aber doch irgendwie spaßige) Aufgaben schleppt und wie ihr dabei euer eigenes kleines Spielekönigreich aufbaut. Ob es darum geht, die verstopfte Toilette zu reparieren, Kaugummis vom Boden zu pulen, die Wäsche zu machen oder Müll aufzuheben – all das haben wir als Minispiele implementiert, die euch Profite bringen, die ihr wieder in die Spielhalle stecken könnt. In Arcade Paradise müsst ihr nämlich gleichzeitig die Wäscherei und die Spielhalle betreuen – und ihr müsst beide Seiten spielen, um maximale Gewinne zu erzielen. Das wird sicher nicht einfach, aber hoffentlich trotzdem wirklich gut.

Wenn ihr wie ich in den 90ern aufgewachsen seid, wisst ihr wahrscheinlich noch, wie beliebt die kleinen Spiele damals waren. Als Teenager war ich besessen von Computerspielen, Skateboards und Musik. Wir haben uns von Arcade-Spielen der letzten 3 Jahrzehnte inspirieren lassen – und das Spiel bringt euch von 8 über 16 zu 32-Bit-Spielen, die auch von der tatsächlichen Geschichte von PlayStation inspiriert sind. Gleichzeitig bringen wir eine moderne Perspektive ein, damit jedes Spiel sich authentisch anfühlt und gleichzeitig modernen Spielspaß mitbringt. Für uns ist Arcade Paradise eine Feier der größten Spieleära – das Spiel bringt so viel Nostalgie mit, dass ihr den klebrigen Teppich der Spielhalle fast unter euren Füßen spürt.

Ähnlich wie bei Computerspielen sind wir auch große Fans von Musik im Allgemeinen und insbesondere der Musik der 90er. Damals war eine großartige Zeit für Musik, nicht zuletzt, weil Musik so kreativ und vielfältig in der Entwicklung von verschiedenen Genres war. Der Soundtrack von Arcade Paradise ist von der großen Musik dieser Zeit inspiriert und begleitet euch mit krasser Energie über die Jukebox im Spiel.

Arcade Paradise ist unser bisher größtes Spiel und wir freuen uns darauf, dass ihr euch auf die Reise macht und aus dem Waschsalon eine Spielhalle macht, wenn der Start auf PS4 und PS5 am 11. August gekommen sein wird.

Danke für euer Interesse und auf ein hoffentlich baldiges Wiedersehen in Arcade Paradise!