Mario + Rabbids - Sparks of Hope: Showcase zeigt neue, aktivere Kämpfe

Nachdem Ubisoft kürzlich mit einem neuen Trailer das Release-Datum von Mario + Rabbits - Sparks of Hope verriet, folgte nun ein viertelstündiger Showcase mit mehr Infos zum dem Rundentaktik-Spiel, in dem das Mario-Universum wieder auf die Chaos-Hasen des französischen Publishers trifft.

In Sparks of Hope bedrohen Misera, Wesen der Finsternis, das Universum und Mario muss zusammen mit seinen Pilzkönigreich-Freunden und langohrigen Verbündeten die Sparks schützen, die aus der Verschmelzung von Lumas und Rabbits entstanden sind.

Der Showcase gibt euch einen ausführlichen Einblick in die Erkundung, die mit Geheimnissen, Rätseln und NPCs lockt. Dazu wurde das Kampfsystem merklich überarbeitet. Habt ihr im Vorgänger Mario + Rabbids - Kingdom Battle (im Test, Note 8.0) in typischer Rundentaktik-Manier ein Feld auf dem Schlachtfeld per Cursor ausgewählt, zu dem dann der Recke rannte, steuert ihr euer 3er-Team in Sparks of Hope direkt über das Schlachtfeld und löst teils dynamisch Aktionen aus, wie Mario per Gleiter durch die Luft zu steuern und dann auf den Kopf eines Gegners abzuwerfen.

Außerdem wurde bekannt gegeben, dass gleich drei namhafte Komponisten für die Musik des Spiels verpflichtet wurden: Der Rare-Veteran Grant Kirkhope, Yoko Shimomura, die schon für Xenoblade Chronicles, Kingdom Hearts 3 und andere japanische Hits Orchesterklänge schuf, und Gareth Cocker, der die zauberhafte Musik in Ori and the Will of the Whisps (im Test, Note 9.0) und dessen Vorgänger schuf.

Mario + Rabbids - Sparks of Hope erscheint am 20. Oktober 2022 exklusiv für Ninendo Switch.