PM: Monatliche PlayStation Plus-Spiele für Juli: Crash Bandicoot 4: It’s About Time, Man of Medan, Arcadegeddon (Sony Playstation Blog)

Das brandneue PlayStation Plus steht nun weltweit zur Verfügung. Wir freuen uns, euch heute die monatlichen Spiele vorstellen zu können, die im Juli in PlayStation Plus enthalten sind. Vom 5. Juli bis zum 1. August können alle PlayStation Plus-Mitglieder Crash Bandicoot 4: It’s About Time, The Dark Pictures Anthology: Man of Medan und Arcadegeddon in ihre Spielebibliothek aufnehmen.

Außerdem findet ihr auf Spotify unsere von den monatlichen PlayStation Plus-Spielen inspirierte Playlist, die jeden Monat mit neuen Songs aktualisiert wird.

Sehen wir uns nun die einzelnen Titel genauer an.

Ein brandneues Crash-Abenteuer wartet auf euch! Neo Cortex und N. Tropy sind wieder da und greifen nicht nur dieses Universum gnadenlos an, sondern das gesamte Multiversum. Mit vier mächtigen Wächtern von Raum und Zeit, können Crash und Coco die Regeln der Realität umgehen und gefährliche Hindernisse auf spannende neue Weise überwinden.Dabei schlüpft ihr aber nicht in die Rolle des quirligen Beuteldachs-Duos, sondern erlebt die Dinge aus verschiedenen Perspektiven mit dem unvergleichlichen Dr. Neo Cortex.

In diesem komplexen, filmreifen Horrorspiel vom Schöpfer von Until Dawn und The Quarry brechen fünf Freunde im Urlaub zu einem Tauchausflug auf, der sich allerdings schnell zu etwas viel Unheimlicherem entwickelt. Alle spielbaren Figuren können überleben oder sterben, wobei die Entscheidungen, die ihr trefft, über ihr Schicksal bestimmen. Erlebt die schaurige Story allein, mit einem Freund online* oder geht mit bis zu fünf Spielern offline auf Nummer sicher.

Gilly, der Besitzer einer lokalen Spielhalle, versucht, sein Geschäft vor dem skrupellosen Megakonzern Fun Fun Co. zu retten. Was eignet sich da besser als ein brandneues Superspiel, um es dem Konzern heimzuzahlen? Leider bekommt der Konzern Wind von Gillys Plan und startet einen Cyberangriff, bei dem ein Virus in das Spiel eingeschleust wird. Jetzt liegt es an euch, in diesem sich ständig weiterentwickelnden Koop-Multiplayer-Shooter sowohl das Spiel als auch die letzte verbliebene lokale Spielhalle zu retten. Mit einer Mischung aus PvE- und PvP-Gameplay könnt ihr zusammen mit bis zu 3 Freunden online* mehrere Biome erforschen, in Minispielen gegeneinander antreten, versteckte Truhen finden und gegen verrückte Gegner und Bosse kämpfen.

PlayStation Plus-Mitglieder können folgende Titel bis zum 4. Juli zu ihrer Spielebibliothek hinzufügen: God of War (2018), Naruto to Boruto: Shinobi Striker und Nickelodeon All-Star Brawl.

