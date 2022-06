Höllenritt mit Veteranen-Trio

PC iOS Android

Teaser Diablo gibt es nun auch als F2P-Service-Game für mobile Endgeräte und PC. Jörg und Heinrich haben gemeinsam mit Roland Austinat herausgefunden, ob Immortal dem Diablo-Namen gerecht wird.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Als Patreon-Unterstützer der Spieleveteranen hört ihr unter anderem doppelt so viele Episoden: https://www.patreon.com/spieleveteranen

Vom Action-Rollenspiel-Himmel in die Monetarisierungshölle? Diablo Immortal bietet gut gemachte Beutehatz für unterwegs, die unter der Last von Währungen und Kaufangeboten leidet. Haben wir dennoch unseren Spaß an der F2P-Neuerscheinung, die für Android, iOS und Windows erhältlich ist? Da gehen die Meinungen in der Runde auseinander, die durch einen Gastveteran verstärkt wird: Wo Dämonen gejagt und Schätze gesammelt werden, ist Roland Austinat nicht fern. Bevor wir zu Schwert und Zauberstab greifen, berichten wir zu Beginn der Episode von Spielerlebnissen, kommentieren News-Meldungen und beantworten Hörerfragen.

Folge 24-2022 (#272) des Spieleveteranen-Podcasts mit Heinrich Lenhardt, Jörg Langer und Gastveteran Roland Austinat hat eine Laufzeit von 1:45:03 Stunden.

0:00:15 News & Smalltalk

0:00:15 Wir begrüßen Gastveteran Roland Austinat zum heutigen Programm.

0:02:11 Was haben wir zuletzt gespielt? Assassin’s Creed Unity , Ghost Recon Wildlands , Phantasy Star Online 2 , Ultima 6 (Nuvie), Galaga ‘88 und die PC-Engine Mini im allgemeinen.

, , , (Nuvie), und die PC-Engine Mini im allgemeinen. 0:20:29 Gemischte News: Sega veröffentlicht ein Mega Drive Mini 2, aber (vorerst) kein Dreamcast Mini. Laut einer Umfrage interessieren sich 14 Millionen Deutsche für Retro-Gaming.

0:28:41 Hörerpost von Patric Grosse und David.

0:42:10 Das neue Spiel: Diablo Immortal