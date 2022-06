PM: Ubisoft Düsseldorf mit Gold-Zertifizierung als Fahrrad-freundlicher Arbeitgeber ausgezeichnet (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf — 29. Juni 2022 – Der Videospieleentwickler Ubisoft Düsseldorf wurde kürzlich mit der ADFC Gold-Zertifizierung als Fahrrad-freundlicher Arbeitgeber ausgezeichnet. 2016 erhielt das Studio bereits an der alten Adresse als erstes Unternehmen in NRW die Zertifizierung. Mit dem Umzug 2019 an die neue Adresse an der Luise-Rainer-Straße hat Ubisoft Düsseldorf weitere Maßnahmen unternommen, um die Zertifizierung nicht nur zu erneuern, sondern auch zu erweitern. So wurden unter anderem eine überdachte und abschließbare Fahrradgarage sowie eine Werkbank für kleine Reparaturen errichtet. Darüber hinaus stehen den Mitarbeitenden künftig auch Ladestationen für eBikes zur Verfügung. Diese Maßnahmen kommen zusätzlich zu den bereits vorhandenen Angeboten hinzu: ​ Mitarbeitende können Räder aus einer eigenen Fahrradflotte mieten, neue Fahrräder zu vergünstigten Preisen ​ leasen und einen Mobilitätsbonus von bis zu 80 Euro im Monat beantragen, der auch für die geleasten Fahrräder genutzt werden kann. Mit der neuen Gold-Zertifizierung ist Ubisoft Düsseldorf jetzt eines der Fahrrad-freundlichsten Unternehmen in NRW.

​

​„Es ist sehr wichtig für uns, unseren Mitarbeitenden einen klimafreundlichen Arbeitsweg zu ermöglichen. Das Fahrrad spielt dabei eine wichtige Rolle, und wir freuen uns, dass wir zum zweiten Mal vom ADFC als fahrradfreundlicher Arbeitgeber ausgezeichnet werden. Darauf werden wir weiter aufbauen. Und wir wollen auch in der Stadt Düsseldorf ein Zeichen setzen. Die Situation für den Radverkehr in unserer Stadt ist noch nicht gut, aber sie verbessert sich stetig. Wenn es so weiter geht und noch mehr Unternehmen mitmachen, bin ich sicher, dass noch mehr Berufstätige auf das Rad umsteigen werden.“, so Benedikt Grindel, Managing Director der deutschen Ubisoft Studios.

​

​„Ubisoft Düsseldorf gehörte zu den ersten zertifizierten Fahrradfreundlichen Arbeitgebern in Deutschland und verfolgte schon damals hohe Standards der Betrieblichen Mobilitätsförderung. Durch den Umzug an einen neuen Firmensitz innerhalb Düsseldorfs konnten einige fahrradfreundliche Maßnahmen bereits in die Planung und ​ Einrichtung des neuen Standorts in Flingern-Nord einfließen“, sagte Andreas K. Bittner vom Allgemeinen Deutsche Fahrrad-Club (ADFC), der das Unternehmen auditiert hat. „Mit der Re-Zertifizierung nach drei Jahren wurden nun auch Fahrradparken und -service sowie sanitäre Anlagen vorbildlich umgesetzt. Besonders hervorzuheben ist das Mobilitätsbudget, das ein wichtiger Push-Faktor für die – weiterhin zunehmende – Fahrradnutzung im Unternehmen ist.“

Über Ubisoft Düsseldorf:

​Ubisoft Düsseldorf beheimatet mehrere Teams die sich, ganz im Zeichen von AAA-Exzellenz und Innovation, mit einer Vielzahl von Spielen und Technologien befassen. In leitender Funktion entwickelt das Studio beliebte Titel wie "Die Siedler" und innovative Neuheiten wie das teambasierte VR-Abenteuer "Prince of Persia: The Dagger of Time". Als renommiertes Co-Entwicklungsstudio innerhalb der Ubisoft Gruppe wirkt Ubisoft Düsseldorfer aktiv an angesehenen Projekten wie Tom Clancy's Rainbow Six Siege, Assassin's Creed VR für die Meta Plattform und Avatar: Frontiers of Pandora mit. Außerdem trägt das Studio auch in unterstützender Form zur Entwicklung von Plattformen und Technologien wie Ubisoft Connect bei. Ubisoft Düsseldorf ist Teil des Ubisoft Blue Byte Studio Netzwerks. Mehr Informationen unter https://duesseldorf.ubisoft.com.

​

​Über den ADFC:

​Der Allgemein Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) setzt sich für die Interessen von Fahrradfahrenden ein – in Alltag und Freizeit. Seit nunmehr fünf Jahren berät und auditiert der ADFC exklusiv Arbeitgeber, die sich im Rahmen der EU-ADFC-Initiative „Fahrradfreundlicher Arbeitgeber“ zertifizieren lassen wollen. Inzwischen haben über 200 deutsche Unternehmen, Behörden und weitere Institutionen ein Zertifikat erhalten und zeigen so ihren Einsatz für eine aktive, nachhaltige betriebliche Fahrradförderung sowie eine moderne Mobilitätskultur.