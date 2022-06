Nintendo Direct Mini mit Monkey Island, Nier Automata und Persona

PC Switch

Die am 28. Juni um 15 Uhr gesendete, kurzfristig angekündigte Nintendo Direct Mini hat als Showcase für Dritthersteller vor allem Spiele präsentiert, die zum Großteil noch 2022 erscheinen sollen.

Niemanden überrascht haben sollten die Trailer zur übermorgen erscheinenden Monster Hunter - Rise-Erweiterung Sunbreak oder zum bereits erschienenen Fire Emblem Warriors - Three Hopes (im GG-Test). Für die Adventurefreunde gab es neue Szenen zu Return to Monkey Island, RPG-Fans können neue Blicke auf das schicke 2,5D-Pixelspiel Live A Live werfen.

Highlights waren die Ankündigung der Megaman Battle Network Legacy Edition. Die RPG-Ableger mit Taktik-Positionskämpfen erschienen urspünglich für den Game Boy Advance und sollen 2023 in zwei Collections erscheinen. Mit Nier - Automata erscheint überraschend ein hochwertiges Actionspiel für Nintendos Handheld - abzuwarten ist hier, wie gut es sich auf der 2017er Hardware spielen lässt. Viele Freunde der japanischen Rollenspiele sollte die Ankündigungen der Persona-Reihe für die Switch gefreut haben.

Weitere Updates zu bereits angekündigten Spielen gab es zu Mario + Rabbids - Sparks of Hope, welches am 20. Oktober erscheint, Sonic Frontiers sowie No Man's Sky und dem Strategiespiel Minecraft Legends.

Die weiteren (Neu-)Ankündigungen waren: