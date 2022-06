PM: Mario + Rabbids® Sparks of Hope erscheint am 20. Oktober 2022 (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf, 28. Juni 2022 – Während des heutigen Nintendo Direct Mini: Partner Showcase gab Ubisoft® bekannt, dass Mario + Rabbids® Sparks of Hope am 20. Oktober 2022 exklusiv für die Nintendo Switch™ erscheinen wird und ab sofort vorbestellt werden kann. Bowser schließt sich den wiederkehrenden Favoriten Rabbid-Peach, Luigi, Rabbid-Mario und Prinzessin Peach an. Zusammen formen sie ein kunterbuntes Team, um ein bösartiges kosmisches Wesen namens Misera daran zu hindern, die Galaxie ins Chaos zu stürzen.

Mehr Informationen zu dem Spiel werden morgen, am 29.06, um 18:00 Uhr während des Mario + Rabbids Sparks of Hope Showcase auf youtube.com/ubisoft bekannt gegeben.

​Das innovative Kampfsystem von Mario + Rabbids Sparks of Hope ist eine Mischung aus rundenbasierter Taktik und Echtzeit-Action. Spieler:innen erhalten die Möglichkeit, ihre Helden taktisch einzusetzen, um sich auf Gegner zu stürzen, zu Verbündeten zu springen, sich hinter Deckungen zu verstecken sowie spezielle Fähigkeiten einzusetzen, um das Beste aus jeder Runde herauszuholen. Ob neue Spieler:innen oder Experten des Genres, mit seinem innovativen Gameplay wird Mario + Rabbids Sparks of Hope ein unterhaltsames taktisches Abenteuer für jeden sein.

Entschlossen, die gesamte Energie der Galaxie zu verzehren und alles zu zerstören, was sich ihnen in den Weg stellt, machen Misera und ihre Schergen Jagd auf die Sparks, geheimnisvolle Kreaturen, die aus der Verschmelzung von Lumas & Rabbids entstanden sind. Spieler:innen erhalten die Mission, die Sparks zu finden, zu retten und für das Abenteuer zu rekrutieren. Als fester Bestandteil des Teams bringen die Sparks neue taktische Methoden mit sich und helfen den Helden, die Oberhand in Kämpfen zu gewinnen. Um zusätzliche Fähigkeiten freizuschalten, sind Spieler:innen in der Lage, ihren Helden nicht nur hochzuleveln und individuell anzupassen, sondern ihn auch mit Sparks zu kombinieren. Jeder von ihnen verfügt über eine eigene Kraft und Persönlichkeit, die von Energieschilden bis hin zu mächtigen Elementarangriffen reicht.

​Auf ihrer epischen Reise durch die Galaxie können die Spieler:innen eine Vielzahl von Planeten erkunden, ihre neugierigen Bewohner treffen und einzigartige Quests erfüllen, um sie von Miseras bösem Einfluss zu befreien. Bekannte Gegner aus dem Nintendo-Universum, außergewöhnliche Rabbids-Schergen und überraschende Bosse werden den Weg des Helden kreuzen.

Mehr Informationen zu Mario + Rabbids Sparks of Hope gibt es unter: http://www.mario-rabbids.com

​Angebote zu Ubisoft Spielen gibt es im offiziellen Ubisoft Store unter: https://store.ubi.com/de/home

