PM: Was ist HARVESTELLA? Wir werfen einen genaueren Blick auf das Spiel (Square Enix)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Habt ihr die Ankündigung von HARVESTELLA gesehen?

Das neue Spiel lässt euch genau die virtuelle Existenz führen, die ihr führen wollt, in einer dynamischen Welt, in der ständig die Jahreszeiten wechseln.

Wir sind wirklich begeistert von diesem neuen Spiel und können es kaum erwarten, euch mehr darüber zu erzählen. Und genau das werden wir jetzt auch tun!

HARVESTELLA ist ein Lebenssimulations-RPG, in dem ihr euch mit Alltag, gesellschaftlichem Leben und Abenteuer vergnügt.

Beispielsweise könntet ihr einen entspannten Tag beim Felder bestellen, Angeln oder der Viehzucht verbringen...

... euch in den Ort aufmachen, um mit den Einheimischen zu reden...

... oder mutig in ein Dungeon marschieren, um es mit ein paar Monstern aufzunehmen - ihr habt die Wahl.

Was ihr auch immer tut (und es gibt wirklich viel zu tun), die Zeit vergeht kontinuierlich. Ihr könnt sie nach Lust und Laune verbringen. Aber alle 30 Tage ändert sich die Jahreszeit.

Frühling...

…Sommer…

…Herbst…

…Winter.

Aber es gibt noch eine Jahreszeit, die man in HARVESTELLA beachten muss: Silentium!

Diese Phase tritt ein, wenn die Jahreszeiten wechseln. In dieser Zeit verdorren die Feldfrüchte und der tödliche Staub verhindert, dass die Leute draußen herumlaufen.

Ihr müsst eure Landwirtschaft und Aktivitäten um den endlosen Gang der Zeit herum planen - und auch die Ankunft von Silentium beachten.

Lest weiter, um ein paar der Dinge zu erfahren, die ihr in der Welt von HARVESTELLA so anstellen könnt. Aber lasst uns erst einmal auf die Story und die Charaktere blicken!

HARVESTELLA spielt auf einem Planeten, auf dem vier riesige Kristalle, bekannt unter dem Namen "Chronomalie", die Jahreszeiten regeln. Alles Leben erhält ihren Segen.

Doch eines Tages beginnen die Chronomalien, sich sonderbar zu verhalten. Und Silentium stattet den Phasen zwischen den Jahreszeiten einen Besuch ab - in der Form der Jahreszeit des Todes. Die Chronomalien leuchten in einem sonderbaren Licht, verströmen einen Staub aus Licht, der alles bedroht, was er berührt - Feldfrüchte sterben und Leute werden in ihm gefangen.

Während eines bestimmten Silentiums kollabiert euer Charakter - ein Reisender - in einem abgeschiedenen Dorf. Ihr trefft ein Mädchen namens Aria, das behauptet, aus der Zukunft zu kommen und das die Geheimnisse dieser neuen, unwillkommenen Jahreszeit untersucht.

Und so geht ihr beide die ersten Schritte auf einer Reise, die die Wahrheit dieser Welt ans Licht bringen wird.

Während ihr in dieser geplagten Welt euer Leben verbringt, interagiert ihr mit einigen faszinierenden Leuten. Sehen wir uns ein paar von ihnen an.

Diese Figur steuert ihr - ihr könnt am Anfang des Spiels das Geschlecht und Erscheinungsbild wählen.

Ihr wurdet nach eurem Kollaps während Silentium vom Dorfarzt gerettet und habt seither nahe des Dorfes gelebt.

Dieses Mädchen ist aufgrund einer Art von Unfall in die Vergangenheit gereist.

Nun lebt sie in eurem Heim und sucht nach einem Weg, in ihre eigene Zeit zurückzukehren - und sie taucht ab in die Mysterien von Silentium.

Dieser junge Mann lebt in einem Ort nahe des Frühling-Chronomalie. Er wuchs im örtlichen Waisenhaus auf und ist jetzt Mitglied der Argus-Brigade.

Dank seiner geradlinigen und ehrlichen Persönlichkeit haben die Bewohner großes Vertrauen zu ihm.

Shrika ist eine Missionarin des Chronomalie-Ordens - und wie der Name schon sagt: Dieser Orden verehrt die Chronomalien.

Sie kämpft mit durch die Luft wirbelnden Klingen aus Licht und reist von Ort zu Ort, um verschiedene Vorfälle aufzuklären.

Jetzt wollen wir euch einige der Aktivitäten präsentieren, mit denen ihr euch beschäftigen könnt. Da wäre zum Beispiel die Landwirtschaft. Ihr könnt Gemüse, Getreide und Früchte auf euren Feldern anbauen - eure Möglichkeiten hängen erheblich von der jeweiligen Jahreszeit ab.

Euer erster Schritt ist das Pflanzen der Feldfrüchte.

Kümmert euch um sie, und schon bald werden sie zur Ernte bereit sein!

Habt ihr eure Feldfrüchte geerntet, verschickt ihr sie mit der Transportkiste und verdient Geld. Alternativ könnt ihr auch ein paar von ihnen behalten, um sie als Kochzutaten zu verwenden.

Wo wir gerade vom Kochen sprechen…

Zuhause könnt ihr Sachen herstellen und kochen - beides kann euch auf euren Abenteuern gute Dienste leisten.

Die Speisen, die ihr kocht, verschaffen euch eine Menge Vorteile, einschließlich der Wiederherstellung von Gesundheit. Einige Rezepte geben euch sogar Werte-Boosts. Und sie sehen außerdem köstlich aus.

Ihr könnt auch Gegenstände herstellen, die euch bei der Erkundung von gefährlichen Dungeons helfen.

Es macht Spaß, auf eigene Faust das Beste aus seinem Leben zu machen, aber ein paar Freunde zu haben, kann nie schaden. Ihr könnt euch nützliche Belohnungen - einschließlich Geld und Gegenstände - verdienen, indem ihr im Auftrag der Dorfbewohner Quests erledigt.

Wenn ihr Charakter-Storys abschließt, bekommt ihr ein engeres Verhältnis zu den Bewohnern des Ortes. Ihr könnt in eurem Zuhause sogar ein Leben in Zweisamkeit führen.

In der Oberwelt findet ihr zahlreiche Städte und Dungeons, die alle auf lebendige Weise die vier Jahreszeiten abbilden. Ihr werdet auf faszinierende neue Charaktere in Städten und auf furchterregende Gegner in Dungeons stoßen.

Ihr könnt aber mehr als nur das Land erkunden - schnappt euch ein U-Boot, um einige Ecken des Ozeans zu erforschen. Welche Geheimnisse wohl in den Tiefen der See verborgen sind?

Teile der Welt von HARVESTELLA sind gefährlich und voller Monster, die nichts mehr wollen, als euch frühzeitig in Rente zu schicken.

Ihr und eure Truppe besteht Kämpfe durch den Einsatz von gemeinsamen Angriffen und den flinken Wechsel zwischen einer Vielfalt unterschiedlicher Jobs. Nutzt eine Schwäche des Gegners aus und macht massiven Schaden!

Ihr habt Zugriff auf eine bunte Vielfalt von Jobs - sie bestimmen, welche Aktionen euch im Kampf zur Verfügung stehen. Jeder Job hat eine einzigartige Waffe und individuelle Charakterfertigkeiten.

Der Kämpfer beispielsweise ist ein physischer Angreifer, der rasante Schwerttechniken entfesseln kann. Der Job lässt euch mehrere Gegner auf einmal in Schach halten, indem ihr sowohl auf Einzelziel- als auch auf Fernkampffertigkeiten einsetzt.

Der Schattenschreiter-Job lässt euch mit doppelten Klingen tödlichen Schaden anrichten. Darüber hinaus könnt ihr eure eigenen Angriffe verstärken und unglaubliche Mengen von Schaden durch knallharte Fertigkeiten verursachen.

Bleibt ihr lieber auf Distanz? Der Magier-Job ist auf magische Fernangriffe spezialisiert. Da Magier verschiedene Elemente zu nutzen vermögen, können sie erhebliche Mengen an Schaden verursachen, indem sie geschickt auf die Schwächen der Gegner zielen.

Dies sind nur drei der Jobs, die ihr in HARVESTELLA nutzen könnt - aber natürlich gibt es noch jede Menge mehr. Aber wir wollen hier nicht alle Überraschungen ruinieren, sondern sie euch entdecken lassen, wenn das Spiel erscheint.

Wo wir gerade dabei sind...

HARVESTELLA erscheint am 4. November 2022 für Nintendo Switch und Steam.

In den kommenden Monaten und mit näherrückendem Startdatum werden wir natürlich noch mehr über dieses Spiel zu erzählen haben. Folgt einfach Square Enix auf Social Media und verpasst dem Square Enix-Blog eine Lesezeichen, um stets auf dem Laufenden zu bleiben!