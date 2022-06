PM: Return to Monkey Island Gameplay-Trailer entert die Nintendo Direct (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Return to Monkey Island Gameplay-Trailer entert die Nintendo Direct

Terrible Toybox, Devolver Digital, und Lucasfilm Games haben heute die Segel in Richtung Nintendo Direct Showcase gesetzt, wo sie der Welt einen echten Piratenschatz – in Form von Monkey Island-Gameplay – präsentiert haben.

Landratten, die den Trailer immer und immer wieder sehen wollen, werden hier fündig:

Die verwirrende Geschichte rund um das berühmte Geheimnis von Monkey Island führt Guybrush Threepwood – furchtloser Held, Lederjacken-Vertreter, mächtiger Pirat – auf ein aufregendes, neues Abenteuer. Dabei ist er fest entschlossen, das äußert unklar definierte Geheimnis endlich endgültig zu lüften.

Eine Reise nach Mêlée Island wäre ohne alte Freunde (und Feinde) nur halb so schön. Daher ist es eine wahre Wonne, dass sich der edle Guybrush und der niederträchtige LeChuck gewiss auf hoher See gegenüberstehen werden. Allerdings scheint auch eine neue Piraten-Crew vor Ort zu sein um beim Verderben der Wiedersehensparty gehörig mitzumischen.

Return to Monkey Island ist die lange ersehnte Fortsetzung der Monkey Island Spiele, aus der Feder der ursprünglichen Serienschöpfer Ron Gilbert und Dave Grossman. Werdet Teil der amüsanten Abenteuer von Guybrush, denen durch umwerfende neue Visuals von Rex Crowle ( Knights & Bikes, Tearaway ) und einige der Originalstimmen früherer Serienteile, Leben eingehaucht wird. Return to Monkey Island beinhaltet neue, intuitive Bedienelemente, Accessibility-Features und sogar den ein oder anderen guten Witz. Return to Monkey Island erscheint 2022 für PC & Nintendo Switch.