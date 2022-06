Heute ab 19:00: Jörg spielt live Elden Ring mit 3 User-Phantomen

Letsplay live (Folgen 58-60)

Teaser Es ist soweit: Heute könnt ihr auf twitch.tv live verfolgen, wie fehlerlos, taktisch geschickt, geduldig und kenntnisreich sich Jörg Langer durch drei User-Phantome nicht allzu sehr ausbremsen lässt.

Das Elden Ring-Letsplay geht aufs Finale von Staffel 6 zu: Auf twitch.tv/gamersglobal wird heute abend von etwa 19:00 bis 22:00 Uhr der Jörg losgelassen. Wir beginnen irgendwo in Nokron, der großen unterirdischen Ruinenstadt, und wollen im Laufe des Abends Nokron abschließen und vielleicht zur Hauptstadt vorstoßen.

"Wir" ist ausnahmsweise einmal nicht der Pluralis Majestatis, den wir für uns normalerweise verwenden, niederes User-Volk, sondern wörtlich gemeint: Jörg, also wir, ach, egal, spielen nicht allein, sondern werden von den mutigen Phantomen

Labrador Nelson (ab ca. 19:00)

Hedeltrollo (ab ca. 20:00)

Turritom (ab ca. 21:00)

unterstützt. Also wenn diese nicht mal wieder verschlafen, ihr Mikro verschlucken oder was Phantome sonst so tun, wenn sie gerade nicht herbeigerufen wurden.

Aktuell trennt uns noch ein guter Euro-Batzen bis zur Folge 70 – aber wer weiß: Vielleicht gelingt es ja bis heute Abend ca. 22:00 Uhr, die Lücke zu füllen? Dann wäre nicht nur der Fortgang des Letsplays gesichert, sondern gleich DER NÄCHSTE LIVE-EVENT am Ende der siebten Staffel!