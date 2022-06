Montagmorgen-Podcast #447

Teaser Bevor Jörg und Hagen auf eine schöne Woche mit feinen Artikeln, einem Live-Event und einem Grillfest blicken, denkt Hagen an einen weniger schönen Moment am Wochenende zurück.

In dieser Ausgabe sprechen zu euch durch den Äther Hargonnen und Jögtreides – äh, Jörg und Hagen. Einer von beiden blickt auf ein spaßiges Wochenende mit leckerem Essen zurück, dem anderen wurde die Freude über die Wiedervereinigung mit seiner PS5 verhagelt. Aber dafür können sich beide auf ein spaßiges Wochenende mit leckerem Essen freuen. Doch vor dem Vergnügen kommt die Arbeit und so haben wir auch diese Woche spannende Inhalte für euch in Vorbereitung, die ihr dank des gelungenen Umzugs am vergangenen Sonntag nun auf unserem neuen Server ansteuert. Mehr dazu und die Antworten auf eure brennenden Fragen gibt es auf die Ohren, sobald ihr Play drückt.

Die Timecodes dieser Folge: