Summer Games Done Quick 2022: Speedrunning-Charity-Event gestartet

Bereits gestern, am 26. Juni, startete das alljährliche Speedrunning-Event SGDQ 2022. Während geübte Speedrunner so schnell wie möglich die verschiedensten Spiele, neu wie alt, in verschiedenen Kategorien meistern wollen, sammelt die Steaming-Verantstaltung Spenden. In diesem Jahr für Ärzte ohne Grenzen. Durch die Spenden können gelegentlich Sonderkategorien oder andere kleine Gimmicks wie spezielle Charakternamen freigeschaltet werden.

Wichtige Kategorien im Speedrunning sind "100%" für ein volles Durchspielen, "Any%" um – egal wie – nur den Endbildschirm zu sehen oder bei "glitchless" keine Programmierfehler auszunutzen. Erstmals seit 2020 sind die "Runner" zum Teil auch wieder vor Ort. Coronabedingt waren die vorigen Veranstaltungen rein vurtuell, was das Überprüfen der Zeiten und das Setup erschwerte.

Games Done Quick wird bis Sonntagmorgen live auf Twitch übertragen, das geplante Programm ist hier einsehbar. Ein deutscher Restream ist ebenfalls verfügbar. Einige Highlights für heute sind Link's Awakening für die Switch, Super Castlevania oder The Pathless.