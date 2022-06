GG-intern: Server-Umzug heute ab 23:00 Uhr

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Die Datenbank-Lkws, Video-Paletten, Bit-Umzugshelfer und Byte-Disponierer stehen bereit, denn heute ab 23:00 Uhr ziehen wir mit unserem GG-Server in die Cloud. Dorthin wo die Sternlein schlafen gehen, sozusagen. Um 0 Uhr wird dann Fabian Knopf versuchen, per Fern-Support Jörg Langer dazu zu bringen, die richtigen neuen DNS-Einträge an den richtigen Stellen vorzunehmen. Noch während der eine Server auf den anderen, virtuellen überspielt wird, können dann die fleißigen Domain Name Server auf der Welt die neue IP austauschen, sodass ihr uns pünktlich zum Frühstück am Montagmorgen wieder erreichen solltet.

Übrigens: Die "So testen wir"-Verlinkung unter den Tests, die wir als Kleinigkeit angekündigt haben, gibt es schon längst, direkt im Wertungskasten. Vielleicht machen wir sie noch ein wenig auffälliger...