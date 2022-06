Bleibt es bei kostenlos?

Teaser Free-to-play-Spiele locken Spieler durch den fehlenden Eintrittspreis. Die Entwickler wollen im zweiten Schritt Geld über Mikrotransaktionen einnehmen. Habt ihr schon Geld in F2P-Titeln ausgegeben.

Free-to-Play-Spiele versprechen kostenlosen Spielspaß, zielen aber zugleich auf Mikrotransaktionen von einem Teil der Spielerbasis. Zum Beispiel, weil sich die Progression auf etliche Subsysteme verteilt und benötigte Materialien sich mit weniger Zeitaufwand beschaffen lassen, wenn man sich einen Battlepass kauft. League of Legends wurde sehr erfolgreich damit, kosmetische Skins für Champions und Abkürzungen zum Freischalten neuer Charaktere zu verkaufen. Das F2P-Rollenspiel Genshin Impact setzt auf ein Gacha-System, das heißt ihr sammelt eine Ressource, mit der ihr quasi Lose kauft und so auf Glücksbasis neue Waffen oder Helden erhaltet. Obwohl ihr (vereinfacht gesagt) nach einer gewissen Zahl an Nieten einen Preis aussuchen dürft, hat Genshin Impact jedoch im ersten Jahr mehr als 2 Milliarden US-Dollar umgesetzt und damit mehr als GTA 5 und Fortnite in ihrem ersten Jahr. Es mehrte sich auch bei Genshin Impact Kritik am Glücksspiel-Mechanismus des Lostrommel-Prinzips.

Blizzards F2P-Titel Diablo Immortal (im Test, Noten 7.0/ 5.0) stand seit Release im Zentrum vieler Diskussionen und war Objekt heftiger Kritik. Jüngst beleuchteten auch Roland Austinat und Dennis Hilla, wie es sich mit kostenlosem Spielumfang und Pay2Win-Faktor in Diablo Immortal verhält. In dieser Ausgabe unserer sonntäglichen Umfrage wollen wir nun einen Überblick bekommen, wie viele von euch schonmal Geld in F2P-Spiele investiert haben.

Ihr könnt eure Stimme in der Umfrage unten bis zum Montag um 09:00 Uhr abgeben – wenn ihr eure Meinung ändert, könnt ihr auch bis dahin noch eine andere Antwort einloggen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Ihr habt Ideen für eine Sonntagsfrage? Dann schickt doch eine PN an Hagen.