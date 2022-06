From Software: Nächstes Spiel nähert sich bereits Fertigstellung

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Das Titelbild zeigt Elden Ring von From Software

In einem Interview mit dem japanischen Magazin 4Gamer verriet Hidetaka Miyazaki, wie es für FromSoftware nach Elden Ring (im Test, Note 8.5) weitergehen soll. Der CEO der kultigen Softwareschmiede und kreative Kopf hinter dem Open-World-RPG sowie Dark Souls, Bloodborne, Sekiro bekundete, wie er vom Ausmaß des Erfolges von Elden Ring überrascht wurde und bestätigte, dass die Entwicklungsarbeiten für den Millionen-Seller weitergehen. Er ließ dabei offen, ob damit Updates oder DLC-Inhalte gemeint sind, allerdings scheint DLC nicht unwahrscheinlich, erhielten doch abseits von Sekiro - Shadows Die Twice (im Test, Note 8.5) und Déraciné alle Titel des Studios der letzten Jahre kostenpflichtige Erweiterungen.

Außerdem befinde sich ein bisher unangekündigtes Spiel von FromSoftware bereits in der Endphase der Produktion. Miyazaki gab keinen Hinweis darauf, was für ein Spiel das sei. Da er jedoch 2016 in einem Interview bestätigte, dass FromSoftware Armored Core wiederbeleben möchte, könnte vielleicht die Rückkehr der Mecha-Action-Reihe bereits in näherer Zukunft bevorstehen.

Außerdem erwähnte Miyazaki, dass es Ideen gab, die es nicht in Elden Ring geschafft hätten, da sie zu schräg für ein Action-RPG gewesen seien. Aufbauend darauf möchte er jedoch irgendwann ein "abstrakteres" Fantasy-Spiel entwickeln. Mit "abstrakter" (wobei zu bedenken ist, dass die Wortwahl auf eine englische Übersetzung zurückgeht) könnte gemeint sein, dass sich nicht nur das Genre ändert, sondern sich das Projekt auch stärker vom typischen Dark-Fantasy-Stil der Souls-Titel lösen könnte.

Schließlich ging es auch darum, dass Projekte bei FromSoftware in Arbeit sind, bei denen nicht Miyazaki mit Co-Game-Directors arbeitet. Vielmehr lägen diese ganz in der Hand anderer leitender Entwickler. Miyazaki erhofft sich von diesen Titeln, dass sie andere Facetten von FromSoftware zeigen. Angesprochen auf die Arbeitsbedingungen beim Studio erklärte Miyazaki, dass in den letzten Jahren daran gearbeitet wurde, den Mitarbeitern nicht zu viel zuzumuten und die Gehälter verbessert wurden, besonders für jene, die noch nicht sehr lange bei dem Entwickler beschäftigt sind.